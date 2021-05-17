السمك المشوي بالتتبيلة الخطيرة بدون دخان وبطعم جنان احلي من الجاهز

السمك المشوي بالتتبيلة الخطيرة بدون دخان وبطعم جنان من أكثر الأسماك شعبية بنكهات مختلفة من الممكن تذوقها خلال رحلة قصيرة، هناك العديد من الطرق لعمل السمك المشوي، يمكنك استخدامه كطبق أساسي خلال الرحلة على طريقتك الخاصة، فوجبة السمك المشوي لا تعتمد على الشكل التقليدي لشواء السمك على الشواية، وذلك بدلاً من ذلك، يمكنك تناول سمك العنب أو الزيت والليمون مع السمك المشوي حسب احتياجات أسرتك، هذه طريقة عمل السمك المشوي بوصفة بسيطة ولذيذة احلي من الجاهزة وبخطوات بسيطة تابعي معنا الان. السمك المشوي بالتتبيلة الخطيرة بدون دخان وبطعم جنان المقادير مكونات الأسماك والخضروات:

1 سمكة كبيرة (1 كجم أو أكثر)

2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح رقيقة

5 فصوص ثوم كاملة

شريحتان كبيرتان من أعواد الكرفس

2 ملاعق صغيرة (ملعقة صغيرة) ملح

1/2 ملعقة قليلة (ملعقة صغيرة الشاي) فلفل أسود

أعشاب ناضجة (كزبرة / كزبرة خضراء/ نعناع / شبت) (حسب الحاجة)

ورقتان لورا

2 فلفل لونه أحمر

1/4 كوب من الماء تتبيلة السمك المشوي: 2 ملاعق كبيرة (ملعقة من ملاعق الطعام) نعناع مجفف

ملعقة واحدة قليلة (ملعقة من ملاعق الشاي) شمر حقيقي

3 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام واحدة) عصير ليمون

1/3 كوب من زيت الزيتون

شرائح من الليمون

قليل من الملح

رشة فلفل طريقة تحضير السمك المشوي: اغسل السمك، ثم تبّله بالملح والكمون والفلفل ومسحوق الثوم، واتركه جانبًا لمدة ساعتين علي الاقل.

اخلطي الجزر والبصل والفلفل والطماطم وعصير الليمون ثم احشي السمك فيه .

فيه . يُدهن السمك جيدًا مع ردة الدقيق، ثم يوضع في فرن على درجة حرارة عالية مع التحريك من حين لآخر او علي صاج ويتم وضعه علي عين البوتجاز علي نار عالية من التقليب المستمر حتي لا يحترق.

تحضير ماء السمك بعد الشوي: ماء، كمون، ملح، والخل، ضعي السمك الساخن فيها، وأزيليها بسرعة حتى تجف. الوسوم

السمك المشوي بالتتبيلة الخطيرة بدون دخان وبطعم جنان من أكثر الأسماك شعبية بنكهات مختلفة من الممكن تذوقها خلال رحلة قصيرة، هناك العديد من الطرق لعمل السمك المشوي، يمكنك استخدامه كطبق أساسي خلال الرحلة على طريقتك الخاصة، فوجبة السمك المشوي لا تعتمد على الشكل التقليدي لشواء السمك على الشواية، وذلك بدلاً من ذلك، يمكنك تناول سمك العنب أو الزيت والليمون مع السمك المشوي حسب احتياجات أسرتك، هذه طريقة عمل السمك المشوي بوصفة بسيطة ولذيذة احلي من الجاهزة وبخطوات بسيطة تابعي معنا الان. السمك المشوي بالتتبيلة الخطيرة بدون دخان وبطعم جنان المقادير مكونات الأسماك والخضروات:

1 سمكة كبيرة (1 كجم أو أكثر)

2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح رقيقة

5 فصوص ثوم كاملة

شريحتان كبيرتان من أعواد الكرفس

2 ملاعق صغيرة (ملعقة صغيرة) ملح

1/2 ملعقة قليلة (ملعقة صغيرة الشاي) فلفل أسود

أعشاب ناضجة (كزبرة / كزبرة خضراء/ نعناع / شبت) (حسب الحاجة)

ورقتان لورا

2 فلفل لونه أحمر

1/4 كوب من الماء تتبيلة السمك المشوي: 2 ملاعق كبيرة (ملعقة من ملاعق الطعام) نعناع مجفف

ملعقة واحدة قليلة (ملعقة من ملاعق الشاي) شمر حقيقي

3 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام واحدة) عصير ليمون

1/3 كوب من زيت الزيتون

شرائح من الليمون

قليل من الملح

رشة فلفل طريقة تحضير السمك المشوي: اغسل السمك، ثم تبّله بالملح والكمون والفلفل ومسحوق الثوم، واتركه جانبًا لمدة ساعتين علي الاقل.

اخلطي الجزر والبصل والفلفل والطماطم وعصير الليمون ثم احشي السمك فيه .

فيه . يُدهن السمك جيدًا مع ردة الدقيق، ثم يوضع في فرن على درجة حرارة عالية مع التحريك من حين لآخر او علي صاج ويتم وضعه علي عين البوتجاز علي نار عالية من التقليب المستمر حتي لا يحترق.

تحضير ماء السمك بعد الشوي: ماء، كمون، ملح، والخل، ضعي السمك الساخن فيها، وأزيليها بسرعة حتى تجف.

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