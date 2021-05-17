طريقة عمل البيتزا فى البيت بنفس طريقة المحلات وسر الصلصة الخطير

طريقة عمل البيتزا وهي من أشهر الأطباق التي يكثر البحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات الجميلة التي يمكن أن تقوم ستات البيوت بعملها بسهولة في المنزل، حيث تجيد عملها مثل المطاعم، ويمكن أيضا أن يبدع في طريقة وضع حشو البيتزا بطريقة رائعة، هناك بعض التكات التي يجب مراعاتها مكونات البيتزا يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، كما يجب التأكد من صلاحية الخميرة واختبارها قبل الاستخدام، الماء المستخدم في عجن البيتزا يكون دافىء ولا يكون مغلي لأنه سيفسد الخميرة، اذا كان الجو بارد يجب وضع العجينة في الفرن وتشغيل الفرن قبل البدء في العجن. مقادير البيتزا 250 جرام دقيق وهي حوالي كوب وثلث

نصف معلقه صغيره خميره أو 3 جرام

نصف معلقه صغيره زعتر

ملعقتان من زيت الزيتون أو زيت الذرة

125 جرام من الماء

نصف ملعقة صغيرة ملح مقادير البيتزا مقادير الصلصة طماطم

ملعقتين زيت

فصين ثوم نقوم بتقطيعه طريقة عمل البيتزا نضيف الدقيق والخميرة والزعتر والزيت والماء والملح ونقوم بعجن هذه المكونات معاً حيث نستمر في العجن حتي تتماسك هذه العجينة جيداً بعد ذلك نترك العجينة تستريح في الثلاجة

بعد ذلك نبدأ في تحضير الصلصة حيث نحضر الطماطم سليم ونقوم بعمل شقوق بالسكينة في الطماطم ونضعه في الماء المغلي وبعد ذلك نقوم بعصير الطماطم ثم نضعه في الإناء ونضع معه الثوم والزيت ونتركها كي تتسبك

نحضر عجينة البيتزا من الثلاجة حيث نقوم بفرد العجينة بالسمك الذي تريده من نصف سم إلى واحد سم

ثم نبدأ في وضع الصلصة التي قمنا بتجهيزها حيث نفردها علي البيتزا ثم نبدأ في وضع طبقة جبنه موتزريلا أو جبنه ميكس

ثم نقوم بإحضار بصل مقطع حلقات وطماطم نقوم بتقطيعه إلى حلقات كما يحضر أيضا فلفل أخضر ونقطعه إلي قطع صغير بعد ذلك نقوم بوضعها في الصينية فوق البيتزا ويمكن بعد ذلك أن نضع ما نشاء من سجق أو فراخ مقطعة أو عصاج أو نكتفي بالجنبة والخضار ونضع عليها زيتون.

ثم نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة مرتفعة وعندما تستوي يمكن وضعها تحت الشواية طريقة عمل البيتزا الوسوم

طريقة عمل البيتزا وهي من أشهر الأطباق التي يكثر البحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات الجميلة التي يمكن أن تقوم ستات البيوت بعملها بسهولة في المنزل، حيث تجيد عملها مثل المطاعم، ويمكن أيضا أن يبدع في طريقة وضع حشو البيتزا بطريقة رائعة، هناك بعض التكات التي يجب مراعاتها مكونات البيتزا يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، كما يجب التأكد من صلاحية الخميرة واختبارها قبل الاستخدام، الماء المستخدم في عجن البيتزا يكون دافىء ولا يكون مغلي لأنه سيفسد الخميرة، اذا كان الجو بارد يجب وضع العجينة في الفرن وتشغيل الفرن قبل البدء في العجن. مقادير البيتزا 250 جرام دقيق وهي حوالي كوب وثلث

نصف معلقه صغيره خميره أو 3 جرام

نصف معلقه صغيره زعتر

ملعقتان من زيت الزيتون أو زيت الذرة

125 جرام من الماء

نصف ملعقة صغيرة ملح مقادير البيتزا مقادير الصلصة طماطم

ملعقتين زيت

فصين ثوم نقوم بتقطيعه طريقة عمل البيتزا نضيف الدقيق والخميرة والزعتر والزيت والماء والملح ونقوم بعجن هذه المكونات معاً حيث نستمر في العجن حتي تتماسك هذه العجينة جيداً بعد ذلك نترك العجينة تستريح في الثلاجة

بعد ذلك نبدأ في تحضير الصلصة حيث نحضر الطماطم سليم ونقوم بعمل شقوق بالسكينة في الطماطم ونضعه في الماء المغلي وبعد ذلك نقوم بعصير الطماطم ثم نضعه في الإناء ونضع معه الثوم والزيت ونتركها كي تتسبك

نحضر عجينة البيتزا من الثلاجة حيث نقوم بفرد العجينة بالسمك الذي تريده من نصف سم إلى واحد سم

ثم نبدأ في وضع الصلصة التي قمنا بتجهيزها حيث نفردها علي البيتزا ثم نبدأ في وضع طبقة جبنه موتزريلا أو جبنه ميكس

ثم نقوم بإحضار بصل مقطع حلقات وطماطم نقوم بتقطيعه إلى حلقات كما يحضر أيضا فلفل أخضر ونقطعه إلي قطع صغير بعد ذلك نقوم بوضعها في الصينية فوق البيتزا ويمكن بعد ذلك أن نضع ما نشاء من سجق أو فراخ مقطعة أو عصاج أو نكتفي بالجنبة والخضار ونضع عليها زيتون.

ثم نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة مرتفعة وعندما تستوي يمكن وضعها تحت الشواية طريقة عمل البيتزا

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