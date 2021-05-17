طريقة عمل البيتزا فى البيت بنفس طريقة المحلات وسر الصلصة الخطير

طريقة عمل البيتزا وهي من أشهر الأطباق التي يكثر البحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات الجميلة التي يمكن أن تقوم ستات البيوت بعملها بسهولة في المنزل، حيث تجيد عملها مثل المطاعم، ويمكن أيضا أن يبدع في طريقة وضع حشو البيتزا بطريقة رائعة، هناك بعض التكات التي يجب مراعاتها مكونات البيتزا يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، كما يجب التأكد من صلاحية الخميرة واختبارها قبل الاستخدام، الماء المستخدم في عجن البيتزا يكون دافىء ولا يكون مغلي لأنه سيفسد الخميرة، اذا كان الجو بارد يجب وضع العجينة في الفرن وتشغيل الفرن قبل البدء في العجن.مقادير البيتزا
- 250 جرام دقيق وهي حوالي كوب وثلث
- نصف معلقه صغيره خميره أو 3 جرام
- نصف معلقه صغيره زعتر
- ملعقتان من زيت الزيتون أو زيت الذرة
- 125 جرام من الماء
- نصف ملعقة صغيرة ملح
مقادير الصلصة
- طماطم
- ملعقتين زيت
- فصين ثوم نقوم بتقطيعه
- نضيف الدقيق والخميرة والزعتر والزيت والماء والملح ونقوم بعجن هذه المكونات معاً حيث نستمر في العجن حتي تتماسك هذه العجينة جيداً بعد ذلك نترك العجينة تستريح في الثلاجة
- بعد ذلك نبدأ في تحضير الصلصة حيث نحضر الطماطم سليم ونقوم بعمل شقوق بالسكينة في الطماطم ونضعه في الماء المغلي وبعد ذلك نقوم بعصير الطماطم ثم نضعه في الإناء ونضع معه الثوم والزيت ونتركها كي تتسبك
- نحضر عجينة البيتزا من الثلاجة حيث نقوم بفرد العجينة بالسمك الذي تريده من نصف سم إلى واحد سم
- ثم نبدأ في وضع الصلصة التي قمنا بتجهيزها حيث نفردها علي البيتزا ثم نبدأ في وضع طبقة جبنه موتزريلا أو جبنه ميكس
- ثم نقوم بإحضار بصل مقطع حلقات وطماطم نقوم بتقطيعه إلى حلقات كما يحضر أيضا فلفل أخضر ونقطعه إلي قطع صغير بعد ذلك نقوم بوضعها في الصينية فوق البيتزا ويمكن بعد ذلك أن نضع ما نشاء من سجق أو فراخ مقطعة أو عصاج أو نكتفي بالجنبة والخضار ونضع عليها زيتون.
- ثم نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة مرتفعة وعندما تستوي يمكن وضعها تحت الشواية
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طريقة عمل البيتزا وهي من أشهر الأطباق التي يكثر البحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات الجميلة التي يمكن أن تقوم ستات البيوت بعملها بسهولة في المنزل، حيث تجيد عملها مثل المطاعم، ويمكن أيضا أن يبدع في طريقة وضع حشو البيتزا بطريقة رائعة، هناك بعض التكات التي يجب مراعاتها مكونات البيتزا يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، كما يجب التأكد من صلاحية الخميرة واختبارها قبل الاستخدام، الماء المستخدم في عجن البيتزا يكون دافىء ولا يكون مغلي لأنه سيفسد الخميرة، اذا كان الجو بارد يجب وضع العجينة في الفرن وتشغيل الفرن قبل البدء في العجن.مقادير البيتزا
- 250 جرام دقيق وهي حوالي كوب وثلث
- نصف معلقه صغيره خميره أو 3 جرام
- نصف معلقه صغيره زعتر
- ملعقتان من زيت الزيتون أو زيت الذرة
- 125 جرام من الماء
- نصف ملعقة صغيرة ملح
مقادير الصلصة
- طماطم
- ملعقتين زيت
- فصين ثوم نقوم بتقطيعه
- نضيف الدقيق والخميرة والزعتر والزيت والماء والملح ونقوم بعجن هذه المكونات معاً حيث نستمر في العجن حتي تتماسك هذه العجينة جيداً بعد ذلك نترك العجينة تستريح في الثلاجة
- بعد ذلك نبدأ في تحضير الصلصة حيث نحضر الطماطم سليم ونقوم بعمل شقوق بالسكينة في الطماطم ونضعه في الماء المغلي وبعد ذلك نقوم بعصير الطماطم ثم نضعه في الإناء ونضع معه الثوم والزيت ونتركها كي تتسبك
- نحضر عجينة البيتزا من الثلاجة حيث نقوم بفرد العجينة بالسمك الذي تريده من نصف سم إلى واحد سم
- ثم نبدأ في وضع الصلصة التي قمنا بتجهيزها حيث نفردها علي البيتزا ثم نبدأ في وضع طبقة جبنه موتزريلا أو جبنه ميكس
- ثم نقوم بإحضار بصل مقطع حلقات وطماطم نقوم بتقطيعه إلى حلقات كما يحضر أيضا فلفل أخضر ونقطعه إلي قطع صغير بعد ذلك نقوم بوضعها في الصينية فوق البيتزا ويمكن بعد ذلك أن نضع ما نشاء من سجق أو فراخ مقطعة أو عصاج أو نكتفي بالجنبة والخضار ونضع عليها زيتون.
- ثم نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة مرتفعة وعندما تستوي يمكن وضعها تحت الشواية
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