النخاع المعجزة لتكثيف الشعر وتطويله والحد من تساقطه “ماسك معجزة للشعر يفرده”

نستعرض معكم وصفة النخاع المعجزة لتكثيف الشعر، حيث أن هناك فئة كبيرة من الفتيات يواجهون مشكلة كبيرة مع تساقط الشعر وضعفه، وعلى الرغم من الطرق العديدة المتاحة لتكثيف الشعر إلا أن جزء كبير منها غير مجدي ولا يعطي النتيجة التي نحلم بها، ولكن بوصفة النخاع المعجزة لتكثيف الشعر وتقليل تساقط الشعر ستلاحظين نتائج رائعة لم تتوقعيها، حيث أن لتلك الوصفة تأثير جبار على الشعر من حيث تكثيفه والقضاء على تساقط الشعر.

النخاع المعجزة لتكثيف الشعر

تعود وصفات نخاع الشعر التالية لتكثيف الشعر بفوائد عديدة للشعر ليس فقط الحد من تساقط الشعر ولكنها تعالج الشعر من جذوره وتجعله أكثر نعومة ولمعانًا وتقلل من التساقط بشكل تدريجي مع المواظبة عليها:

وصفة النخاع الأولى

مكونات النخاع العجزة لتكثيف الشعر:

ماسورة نخاع واحدة.

إذا كان الشعر نوعه دهني نستخدم زيت زيتون ملعقة واحدة.

أما لباقي أنواع الشعر نستخدم زيت زيتون 2 ملعقة.

أوراق جرجير.

طريقة الاستخدام

نحاول أن نستخرج النخاع أولًا من ماسورة النخاع فنضع قدر عميق به ماء على نار مرتفعة وعندما يغلي نضع ماسورة النخاع وتترك حتى تذوب وتصبح سائلًا.

ومن ثم نضع باقي المكونات مع النخاع ونخلطهم سويًا في الخلاط الكهربي.

وعندما يصبح المزيج جاهزًا نطبقه على فروة الشعر لمدة ساعة كاملة.

وصفة النخاع الثانية

لا تختلف وصفة النخاع المعجزة لتكثيف الشعر هذه عن الوصفة الأولى كثيرًا إلا في إضافة مكون واحد جديد وهو العسل الأبيض الطازج وتستخدم بنفس الطريقة السابقة.

فوائد النخاع المعجزة لتكثيف الشعر

أهم وأبرز فوائد تلك الوصفة هو القضاء على مشكلة تساقط الشعر التي قد تحدث لأسباب عديدة سواء وراثية أو عدم توفير العناصر الغذائية للجسم أو عدم العناية بالشعر أو الحالة نفسية، ومع تكرار تلك الوصفة ستحصلين على شعر قوي وناعم وخالي من أي عيوب.