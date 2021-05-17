يعتبر الكباب من أحد أشهر وجبات المشويات واللحوم في البلدان العربية ، وطريقة تحضير الكباب تختلف من بلدي عربي من بلد عربي آخر ، ونتعرف معكم اليوم علي وصفة الكباب اليمني بالمقادير السهلة والبسيطة والتي تتكون من اللحم المفروم والفلفل الحار والجزر والبصل بالطبع مع الطماطم والثوم والزيت النباتي والبقدونس والكزبرة الخضراء ومكونات أخري من زيت الزيتون والخس وبهارات الفلفل الأسود والكمون وملح الطعام ومن خلال مقالنا نستعرض لكم بيان مفصل بمكونات الوجبة والطريقة الأصلية لتحضير الوجبة في خطوات بسيطة لتتمكنوا من تقديمها علي وجبة الغداء وفي العزومات بجوار أطباق الأرز البخاري.

مكونات وصفة الكباب اليمني بالمقادير

كما قدمنا لكم من قبل مكونات ومقادير طريقة إعداد الدجاج التندوري ، نستعرض لكم من خلال هذه الفقرة بيان مكونات الكباب اليمني كالآتي :

مقدار نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

عدد واحد حبة من الفلفل الحار.

عدد واحد حبة متوسطة الحجم من الجزر المغسول.

عدد اثنين حبة كبيرة من البصل.

عدد اثنين حبة طماطم متوسطة الحجم.

عدد اثنين فصل ثوم كبير.

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 6 أوراق من ورق الخس الطازج.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة تحضير الوصفة

كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير ومكونات فاهيتا اللحم المكسيكي ، نتعرف معكم علي طريقة تحضير الكباب اليمني بالخطوات :

في إناء مناسب نقوم بتقطيع حبة من البصل مع الخس الخس.

نقوم بتقطيع الجزر لمكعبات والطماطم لقطع كبيرة.

في إناء آخر نقوم بوضع اللحم المفروم ونضيف له بصلة مقطعه مفرومة.

نقوم بإضافة البقدونس والكزبرة المفرومين للحم ، ثم نضيف الثوم المفروم وزيت الزيتون ونقوم بالتقليب.

نستمر بالتقليب مع إضافة الكمون وملح الطعام والفلفل الأسود بأنصاف الكميات لكل منها.

نقوم بخلط المزيج السابق جيداً وعجنه.

نقوم بدهن اليد بالزيت وتشكيل اللحم المفروم المخلوط علي هيئة كرات.

نقوم بسحق الطماطم مع الفلفل الحار والثوم وباقي الملح وباقي الكمون في الخلاط الكهربي جيداً.

نقوم بسكب الخليط علي الخس والجزر والبصل مع التقليب في إناء واحد.

نضع مقلات ذات حجم مناسب علي النار ونسخن بها الزيت.

نقوم بقلي كرات الكباب المشكلة في الزيت حتي تنضج.

يتم وضع كرات الكباب علي مزيج الخس بالطماطم السابق ويقدم.

يمكن تقديم هذه الوجبة مع طبق من أرز الأوزي ويوزع فوق سطح الأرز.