اعملي كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي في البيت

كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي، تعد الكيك من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد، والمكون الأساسي لعمل كيك البرتقال هو عصير البرتقال الطازج اللذيذ، لذا سنوضح من خلال المقال التالي طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص الطازج كما سنعرض المكونات بالتفصيل حتى يتم عملها بكل دقة ومضمون مائة بالمائة.

مقادير كيكة البرتقال الهشة بالصوص الطازج:

يعتبر كيك البرتقال مكوناته متواجدة في كل مطبخ والمكونات السكر وعصير البرتقال والدقيق، وسنوضحها بالتفصيل في السطور الآتية:

الدقيق: كوبان دقيق منخول مخصص بالحلويات.

السكر: كوب كبير سكر أبيض ناعم.

عصير البرتقال: كوب وربع عصير طازج.

بيكينج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

خل أبيض: ملعقة كبيرة لأنها تعمل على هيشان العجين.

البيض: أربعة بيضات.

السمن: ملعقتين كبار أو نصف كوب من الزيت.

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالصوص الطازج:

سنحضر بالخطوات في السطور الآتية طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص بكل سهولة:

الخطوة الأولى: يتم نخل الدقيق مع البيكينج بودر سويا جيدا. بعدها نضع البيض وعصير البرتقال والفانيليا والسمن أو الزيت سويا في الخلاط الكهربائي لمدة خمسة دقائق، ثم نضع السكر والخل ونخلطهم مرة أخرى لمدة خمسة دقائق. نضع الخليط السابق على الدقيق ثم نخلطهم بالمضرب اليدوي السلك لمدة دقيقة. حضري قالب الكيك ثم قومي بدهنه بالسمن وضعي عجين الكيك في القالب، ثم إدخليها بالفرن على نار متوسطة حتى يتم نضجها تماما.

طريقة تحضير صوص البرتقال للكيك:

يتم عمل صوص البرتقال بخطوات بسيطة وسهلة ولا يستغرق الكثير من الوقت، سنوضح المكونات وخطوات تحضير صوص البرتقال الطازج الآن بالتفصيل:

كوب كبير من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة صغيرة من الجيلاتين المطحون.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

في الأول حضري إناء عميق وضعي بها عصير البرتقال الطازج. الخطوة التالية ضعي السكر مع النقليب المستمر حتى يتم الذوبان تماما. بعدها ضعي الجيلاتين عليهم وقلبيهم جيدا. ارفعي الخليط السابق على نار هادئة حتى يتم عمله صوص ثقيل مثل الشربات. بعدها نضع الصوص على الكيك وهو بارد، ويقدم الكيك بجوار الشاي أو عصير طازج.

مكونات صوص البرتقال الطازج:طريقة تحضير صوص البرتقال الطازج بالخطوات التفصيلية:طريقة تحضير كيك بالشكولاته:

يعتبر كيك الشكولاتة محببة لدى الكثير من الصغار والكبار أيضا، لذا سنوضح طريقة تحضيرها والمكونات بالتفصيل من خلال المقال التالي.

أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب سكر أبيض.

نصف كوب زيت طعام.

فانيليا.

ملعقة بيكينج بودر.

كوب ونصف حليب.

ملعقة خل أبيض.

مكونات كيكة الشكولاتة: