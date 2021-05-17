اعملي عجينةالسمبوسة المقرمشة الذهبية بمكونات من المطبخ

عجينة السمبوسة الهشة ، تعتبر السمبوسة من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويكثر تحضيرها بجوار الوجبات السريعة، وهناك بعض السيدات التي تجهل طريقة تحضير عجينة السمبوسة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل.

تعد السمبوسك من أشهى أنواع المقبلات لدى العديد من الأشخاص وتقدم بجوار جميع الأطباق، والسمبوسك لها الكثير من الحشوات على حسب ذوق كل شخص في أكلها منها بالخضار مثل بلد الهند يتناولونها بالخضروات الطازجة، كما يمكن تناولها باللحم المفروم أو بأنواع كثيرة من الجبن تخلط سويا ونضعها داخل السمبوسة، ويمكن أيضا تناولها بحشو السجق البلدي مع الجبن الموتزريلا، ويتم تناولها أيضا بالبسطرمة أو بالسوسيس أو الهوت دوج، سنوضح طريقة عملها بالحشوات متنوعة من خلال السطور التالية.

كأسان من الطحين الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة من الملح” صغيرة”

ملعقة من الزيت النباتي ” كبيرة”.

مقادير تحضير السمبوسة:طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع المياه فيه مع الملح والزيت والزبدة. يتم وضع الإناء على نار عالية وبعد ذلك يتم تركه لحين الغليان وبعد ذلك يتم رفعه من على النار وبعد ذلك يتم إضافة الطحين مع التقليب لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض وتتكون إليكم عجينة. يتم ترك العجينة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم عجنها باستخدام اليدين أو العجانة الكهربائية، يتم الاستمرار في العجن لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم وضع غطاء على العجينة ويتم تركها لمدة ربع ساعة. يتم رش كمية من الطحين على السطح ويتم وضع العجينة عليه. يتم فرد العجينة باستخدام المرق من أجل أن يتم الحصول على السمك المطلوب. القيام بتقطيع العجينة تبعاً للشكل المرغوب. يتم تجهيز الحشوة المطلوبة. يتم حشو حبات السمبوسة بالحشو. يتم تسخين الزيت النباتي على النار ثم بعد ذلك يتم قلي حبات السمبوسة وتركها على النار لحين أني صبح لونها ذهبي. يتم وضع حبات السمبوسة على ورق التنشيف من أجل تقليل من نسبة الزيت.

حشوة السمبوسة بالجبنة:

يتم تحضير السمبوسة بحشوة الجبنة وإليكم في السطور الآتية مكونات الحشوة بالجبنة:

أربعة ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان المبشورة.

أربعة ملاعق كبيرة من جبنة الموزاريلا المبشورة.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة المالحة.

أربعة ملاعق كبيرة من جبنة القشقوان المبشورة.

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم إحضار قطع السمبوسة ويتم حشوها بكمية متوسطة من الجبن وبعد ذلك يتم غلقها بشكل محكم. يتم إحضار مقلاة ويتم وضع الزيت بها ورفعها على النار ثم قلي حبات السمبوسة فيها وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي.

طريقة تحضير الحشوة بالجبنة: