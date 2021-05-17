أسرار تحضير البسبوسة بالقشطة اللذيذة في البيت

البسبوسة بالقشطة طبق حلى مصري، انتشرت في جميع الدول العربية/ تعد البسبوسة بالقشطة من الأكلات الشعبية والتقليدية المحببة لدى الكثير من العائلات بغض النظر عن المستوى المعيشي للعائلة، تمتاز البسبوسة بالقشطة ببساطتها وسهولة تحضيرها بالمنزل ونجاحها بشكل كبير، يمكن تحضير البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة ومتواجدة بكل منزل ولا تحتاج للتكلفة المادية العالية. مقادير البسبوسة بالقشطة نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز هند ناعم.

– نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودرة.

2 كوب سميد “دقيق بسبوسة”.

شربات. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة اخلطي الزبدة مع السميد وادعكيهم يدوياً جيداً واتركيهم خمس دقائق، مع خلط كل المواد الجافة معاً جيداً ثم قومي بإضافتهم إلى السميد بعد أن يتشرب الزبدة ويصبح ناعم قليلاً وقلبيهم جيداً.

وبعد ذلك جهزي الحشو واحرصي على أن يكون دافئاً قبل استخدامه، وعلى النار ضعي اللبن وبمجرد أن يصبح دافئاً أضيفي إليه النشا بعد تذويبها مع الفانيليا فى مقدار محسوب من نفس اللبن، وقلبي باستمرار على نار متوسطة، وبمجرد أن يثقل قوامه ويصبح ثقيل السمك ارفعيه وأضيفي له القشطة وقلبيه مرتين بدون نار ومرتين عليها.

ادهني صينية الفرن بملعقة واحدة كبيرة طحينة ثم افردي فيها نصف كمية البسبوسة وافردي الحشو بعدها واحرصي أن يكون بعيداً عن الأطراف، مع توزيع باقي البسبوسة فوق الحشو بكل حرص وخفة، وزعيها فى شكل تكتلات عشوائية متباعدة ومفرومة بحيث تبدئين تنسيقها بأطراف أصابعك بخفة ويسر ثم ساويها.

تدخل فرن ساخن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة لمدة نصف ساعة كاملة، وتخرج لتسقى بالشربات الساخن على الفور وبالتدريج، مع مراعاة أن يكون الشربات جاهز بعد مرور الربع ساعة الأولى للبسبوسة في الفرن، حيث يرفع الماء مع السكر على النار العالية وبعد الغليان أضيفي عصير الليمون وعسل الجلوكوز والفانيليا، وتخفض النار للمتوسط وتترك حتى تغلى تماماً لمدة تصل إلى 7 دقائق، وبعد تمام نضج البسبوسة قومي بتزين الوجه بالفستق المجروش الناعم. مقادير البسبوسة بالقشطةطريقة تحضير البسبوسة بالقشطة الوسوم

البسبوسة بالقشطة طبق حلى مصري، انتشرت في جميع الدول العربية/ تعد البسبوسة بالقشطة من الأكلات الشعبية والتقليدية المحببة لدى الكثير من العائلات بغض النظر عن المستوى المعيشي للعائلة، تمتاز البسبوسة بالقشطة ببساطتها وسهولة تحضيرها بالمنزل ونجاحها بشكل كبير، يمكن تحضير البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة ومتواجدة بكل منزل ولا تحتاج للتكلفة المادية العالية. مقادير البسبوسة بالقشطة نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز هند ناعم.

– نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودرة.

2 كوب سميد “دقيق بسبوسة”.

شربات. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة اخلطي الزبدة مع السميد وادعكيهم يدوياً جيداً واتركيهم خمس دقائق، مع خلط كل المواد الجافة معاً جيداً ثم قومي بإضافتهم إلى السميد بعد أن يتشرب الزبدة ويصبح ناعم قليلاً وقلبيهم جيداً.

وبعد ذلك جهزي الحشو واحرصي على أن يكون دافئاً قبل استخدامه، وعلى النار ضعي اللبن وبمجرد أن يصبح دافئاً أضيفي إليه النشا بعد تذويبها مع الفانيليا فى مقدار محسوب من نفس اللبن، وقلبي باستمرار على نار متوسطة، وبمجرد أن يثقل قوامه ويصبح ثقيل السمك ارفعيه وأضيفي له القشطة وقلبيه مرتين بدون نار ومرتين عليها.

ادهني صينية الفرن بملعقة واحدة كبيرة طحينة ثم افردي فيها نصف كمية البسبوسة وافردي الحشو بعدها واحرصي أن يكون بعيداً عن الأطراف، مع توزيع باقي البسبوسة فوق الحشو بكل حرص وخفة، وزعيها فى شكل تكتلات عشوائية متباعدة ومفرومة بحيث تبدئين تنسيقها بأطراف أصابعك بخفة ويسر ثم ساويها.

تدخل فرن ساخن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة لمدة نصف ساعة كاملة، وتخرج لتسقى بالشربات الساخن على الفور وبالتدريج، مع مراعاة أن يكون الشربات جاهز بعد مرور الربع ساعة الأولى للبسبوسة في الفرن، حيث يرفع الماء مع السكر على النار العالية وبعد الغليان أضيفي عصير الليمون وعسل الجلوكوز والفانيليا، وتخفض النار للمتوسط وتترك حتى تغلى تماماً لمدة تصل إلى 7 دقائق، وبعد تمام نضج البسبوسة قومي بتزين الوجه بالفستق المجروش الناعم. مقادير البسبوسة بالقشطةطريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

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