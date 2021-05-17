تكات عمل وصفة لحمة كباب حلة الرائعة في البيت بكل خبياها

هناك عدة اختلافات تقوم بتمييز كباب الحلة والكباب العادي ومن أول هذه الاختلافات تكون في المقادير فدونًا عن اللحم المفروم المتكون منه الكباب العادي يتم انتقاء قطع اللحم صغيرة الحجم لكباب الحلة، أما عن الاختلاف الثاني فيكون بطريقة التحضير، إذ يتم تحضير كباب الحلة بوعاء على النار بعكس الكباب العادي المشوي على النار بشكل مباشر.

إنه بالنسبة لعشاق الطعام، فإنهم لا يقوموا بتفضيل أيضًا من أنواع الكباب عن النوع الآخر، إذ أن لكل نوع طعمه مميز غير الآخر، أما فيما يتعلق بحرية المنزل فإن كباب الحلة يتم إعداده بكل سهولة من المنزل، وفيما بعد هذه المقادير المتعلقة بإعداده، وأيضًا طريقة التحضير.

نصف كيلو لحم مقطع إلى مكعبات حسب الحجم الذى تريدينه

بصلة متوسطة مفرومة فرمًا خشنًا

فص ثوم مفروم فرمًا خشنًا

ملعقة صغيرة سمن

ملح وفلفل أسود وبهارات