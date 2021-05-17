تكات عمل وصفة لحمة كباب حلة الرائعة في البيت بكل خبياها

هناك عدة اختلافات تقوم بتمييز كباب الحلة والكباب العادي ومن أول هذه الاختلافات تكون في المقادير فدونًا عن اللحم المفروم المتكون منه الكباب العادي يتم انتقاء قطع اللحم صغيرة الحجم لكباب الحلة، أما عن الاختلاف الثاني فيكون بطريقة التحضير، إذ يتم تحضير كباب الحلة بوعاء على النار بعكس الكباب العادي المشوي على النار بشكل مباشر.لحمة كباب حلة الشهية
إنه بالنسبة لعشاق الطعام، فإنهم لا يقوموا بتفضيل أيضًا من أنواع الكباب عن النوع الآخر، إذ أن لكل نوع طعمه مميز غير الآخر، أما فيما يتعلق بحرية المنزل فإن كباب الحلة يتم إعداده بكل سهولة من المنزل، وفيما بعد هذه المقادير المتعلقة بإعداده، وأيضًا طريقة التحضير.مكونات لحمة كباب حلة
- نصف كيلو لحم مقطع إلى مكعبات حسب الحجم الذى تريدينه
- بصلة متوسطة مفرومة فرمًا خشنًا
- فص ثوم مفروم فرمًا خشنًا
- ملعقة صغيرة سمن
- ملح وفلفل أسود وبهارات
- في البداية قومي بإحضار وعاء على النار ومن ثم قومي بتشويح البصل حتى دقيقة واحدة ومن ثم قومي بإضافة اللحم إليها مع التقليب إلى أن يتم تغير لون اللحم ويصير داكنًا.
- ومن ثم في الخطوة التالية قومي بإضافة ½ كوب ماء إلى اللحم عند الحاجة إلى أن يتم النضوج لكي لا يصير جافًا.
- وبعد ذلك قومي بإضافة التوابل واتركيه إلى أن ينضج.
- ومن ثم قومي برفعه من النار وقومي بوضع ملعقة سمن بطبق ألومنيوم، بأعلى قطعة فحم مشتعلة
- وبعد ذلك ضعي الطبق على اللحم بالحلة وقومي بتغطيتها ١٠ دقائق وبعد ذلك تقديمه وهو ساخن، وهكذا تكوني قد قمتِ بتحضير لحمة كباب الحلة بكل سهولة وبأقل المكونات وأبسطها، وكذلك أقلها تكلفة.
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هناك عدة اختلافات تقوم بتمييز كباب الحلة والكباب العادي ومن أول هذه الاختلافات تكون في المقادير فدونًا عن اللحم المفروم المتكون منه الكباب العادي يتم انتقاء قطع اللحم صغيرة الحجم لكباب الحلة، أما عن الاختلاف الثاني فيكون بطريقة التحضير، إذ يتم تحضير كباب الحلة بوعاء على النار بعكس الكباب العادي المشوي على النار بشكل مباشر.لحمة كباب حلة الشهية
إنه بالنسبة لعشاق الطعام، فإنهم لا يقوموا بتفضيل أيضًا من أنواع الكباب عن النوع الآخر، إذ أن لكل نوع طعمه مميز غير الآخر، أما فيما يتعلق بحرية المنزل فإن كباب الحلة يتم إعداده بكل سهولة من المنزل، وفيما بعد هذه المقادير المتعلقة بإعداده، وأيضًا طريقة التحضير.مكونات لحمة كباب حلة
- نصف كيلو لحم مقطع إلى مكعبات حسب الحجم الذى تريدينه
- بصلة متوسطة مفرومة فرمًا خشنًا
- فص ثوم مفروم فرمًا خشنًا
- ملعقة صغيرة سمن
- ملح وفلفل أسود وبهارات
- في البداية قومي بإحضار وعاء على النار ومن ثم قومي بتشويح البصل حتى دقيقة واحدة ومن ثم قومي بإضافة اللحم إليها مع التقليب إلى أن يتم تغير لون اللحم ويصير داكنًا.
- ومن ثم في الخطوة التالية قومي بإضافة ½ كوب ماء إلى اللحم عند الحاجة إلى أن يتم النضوج لكي لا يصير جافًا.
- وبعد ذلك قومي بإضافة التوابل واتركيه إلى أن ينضج.
- ومن ثم قومي برفعه من النار وقومي بوضع ملعقة سمن بطبق ألومنيوم، بأعلى قطعة فحم مشتعلة
- وبعد ذلك ضعي الطبق على اللحم بالحلة وقومي بتغطيتها ١٠ دقائق وبعد ذلك تقديمه وهو ساخن، وهكذا تكوني قد قمتِ بتحضير لحمة كباب الحلة بكل سهولة وبأقل المكونات وأبسطها، وكذلك أقلها تكلفة.
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