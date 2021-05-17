سر تتبيله البفتيك الشهية وتحضيره أحلى من المطاعم بقوام متماسك

سر تتبيلة البفتيك يوجد عدة طرق لتتبيلة البفتيك ويعد البفتيك من الأكلات الشهية التي يفضلها الكبير والصغيرو البفتيك هو قطعة لحم مميزة من ظهر البقرة أو العجل فهي قطعة لحم حمراء خالية من الدهون نهائياً وهو من الأكلات البسيطة في تحضيرها والتي لا تحتاج مكونات كثيرة وذات طعم رائع وشهي وهذه الطريقة من الطرق التي تعطي مذاق رائع ولذيذ للبفتيك.

سر تتبيله البفتيك

يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها تتبيل البفتيك، ولكن هذه الطريقة تعد سر تتبيله البفتيك، كما يلي :

مكونات البفتيك

مقدار نصف كيلو من البفتيك.

كوب من البقسماط.

بصلة كبيرة الحجم.

مقدار من الفلفل الأسود المطحون.

حباتان من الطماطم.

رشة من ملح الطعام.

زيت زيتون حسب الحاجة.

عدد 2 بيضة.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البابيركا.

ملعقة كمون صغيرة.

زيت نباتي لقلي البفتيك.

بواسطة مدق البفتيك قومي بدق البفتيك حتى يصبح رقيق على شكل شريحة حتى يستوي البفتيك بشكل جيد.

ضعي الطماطم والكمون والفلفل الأسود المطحون والخل البابيركا وباقي البهارات في الخلاط الكهربائي وثم اخلطيهم جيداً.

ثم ضعي التتبيلة والزبادي على قطع البفتيك واتركيها لمدة ثلاث ساعات أو ليلة كاملة حسب الوقت.

قومي بوضع البيض مع الملح والفلفل الأسود وملعقة من زيت الزيتون مع الخلط جيداً.

ثم صفي اللحم من التتبيلة جيداً ويتم التخلص من السوائل نهائياً وضعي اللحم في البقسماط وضعيه في الزيت النباتي للقلي بعد تسخينه جيداً ثم قومي بتقديم قطع البفتيك مع البطاطس المقلية ومع كمية من الخضار بألف هنا وشفا.

طريقة عمل البفتيك المقليطريقة عمل صينية البفتيك

تعد هذا الطريقة من ألذ الطرق التي يفضلها الجميع ولمعرفة هذا الطريقة قومي بإحضار هذه المكونات :

المكونات

كيلو من لحم البفتيك.

ملعقة زيت نباتي.

نصف ملعقة من الفلفل الحار.

رشة من الفلفل الأسود.

مقدار من الكمون المطحون.

ملعقة ملح صغيرة.

ثوم مهروس.

خل.

عصير ليمون.

ضعي المكونات في الخلاط واخلطيهم جيداً وقومي بوضع الخليط علي البفتيك وضعيها في الثلاجة.

قومي بإخراج لحم البفتيك من الثلاجة وضعيه في الصينية المدهونة بالزيت وغطيها بورق الألومنيوم.

ويقلب البفتيك من الحين والآخر حتى تمام النضج ويقدم البفتيك مع السلطة الخضراء طبق من شرائح البطاطس المقلية.

طريقة عمل البفتيك