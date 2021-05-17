دهنه واحدة يومياً تبيض وتفتيح وشد الوجه من أول استخدام كنز في التبيض

دهنه واحدة يومياً تبيض وتفتيح وشد الوجه، تقوم المرأة بالاهتمام بجمال شكلها وتنفق الكثير من الأموال لجلب مستحضرات التجميل التي تساعدها على تجميل بشرتها، ولكنها لا تعلم أنها ليست بحاجه لإهدار كل تلك الأموال لجلب مستحضرات التجميل، بينما هناك وصفات طبيعية في المنزل يمكن أن تقوم بها لتحافظ على جمالها ونضارة بشرتها.

دهنه واحدة يومياً تبيض وتفتيح وشد الوجه

إذا كنتي تريدين بشرة ناعمة وبيضاء، فيجب عليك معرفة تلك الخطوات، والتي ستساعدك في القيام بذلك، وفيما يلي الوصفات:

من أكثر الوصفات التي تعمل بشكل فعال في تبييض الوجه ونعومته وسنذكر لك خطوات عمل المزيج:

وسنذكر لك خطوات عمل المزيج: ضعي في الكوب ثلاث معالق من السكر، ومعلقتين من العسل، وقطرات من زيت الزيتون و امزجيهم معًا حتى يصبحوا خليط متجانس.

ضعي المزيج من العسل والسكر وزيت الزيتون على المنطقة التي تريد ين تفتيحها أو على جسدك بشكل عام.

بعد وضعك للخليط قومي بعمل حركات دائرية على المكان الذي وضعتي عليه الخليط لأن ذلك يساعد على تقشير الجلد.

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون

وصفة الليمون والترمس لتبيض الوجه

من أحد الوصفات المهمة للبشرة لاحتوائه على فيتامين ج، فيساعد على تفتيح لون الجسم وتوحيد لونه وتنقيته من الشوائب، وفيما يلي الوصفة:

ضعي معلقتين من عصير الليمون مع ملعقة من الترمس المطحون وامزجيهم بشكل جيد.

ضعي المزيج على جسدك ، واتركيه لمدة 30دقيقة، وبعد ذلك اغسلي جسدك بالماء البارد.

أنصحك بتكرار الوصفة للحصول على نتائج مبهرة.

وصفات لتبييض الوجه

هناك العديد من الوصفات لتبييض الوجه ولكننا قمنا بوضع الوصفات الأكثر فاعلية لك، وفيما يلي أهم الوصفات:

وصفة العسل والليمون تساعد على تفتيح وتبييض الوجه ، فيمكنك ترطيب وجهك بها، لما يحتويه العسل والليمون على فيتامينات مهمة، وفيما يلي الوصفة:

، فيمكنك ترطيب وجهك بها، لما يحتويه العسل والليمون على فيتامينات مهمة، وفيما يلي الوصفة: قومي بوضع العسل ويمكنك أضافه الليمون إليه على بشرتك يوميًا واتركيه 20دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

اخلطي كميات متساوية من الشوفان والترمس المطحون وضعيهم في وعاء مع إضافة قطرات من الليمون.

ضعيها على وجهك حتى يجف الخليط على وجهك ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

وصفة الشوفان المطحون والترمس، تابعي لتري الوصفة: