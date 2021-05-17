زوار موقع ثقفني ، محبي الحلويات الشرقية ، نقدم لكم اليوم واحدة من أشهي وأكثر أنواع الحلويات الشرقية شهرة والتي يقدمها المطعم التركي بطريقة فاتحة للشهية جاذبة لمحبي الطعام وهي طريقة تحضير البقلاوة التركي بالفستق واللوز ، وهي محببة جداً لجميع الفئات العمرية لما تتصف به من طعم لذيذ ومكونات غنية من عجين البقلاوة الجاهز والزبدة البلدي وشربات السكر و عسل النحل الأبيض والماء والقرفة العيدان وقشور البرتقال وماء الورد واللوز المحمص ومسحوق القرفة والبهارات المشكلة لسر الطعم العجيب والفستق الحلبي ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم مقادير مكونات الوصفة وطريقة إعدادها بالخطوات ، حيث يمكنكم تقديمها في العزومات والضيافة وبعد وجبات الغداء مع قطع من الكعكة بدون حليب.

مقادير تحضير البقلاوة التركي بالفستق واللوز

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة تحضير الكريم كراميل ، نستعرض لكم مقادير تحضير البقلاوة التركي بالفستق كالآتي :

مقدار كوبين كبيرين من الماء.

مقدار كوب ونصف من السكر.

مقدار كوب من العسل الأبيض.

عدد اثنين عود من القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من مبشور قشر البرتقال.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مقدار ثلاث أكواب من اللوز المقشر المجروش.

مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مقدار نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كيلو جرام من عجينة البقلاوة الجاهزة.

مقدار ربع كيلو جرام من الزبدة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الفستق الحلبي المطحون.

طريقة تحضير الوصفة

كما عرضنا لكم من قبل طريقة ومكونات تحضير الأرز المعمر ، نستعرض لكم خطوات تحضير البقلاوة التركي بالفستق كالآتي :

تحضير الشربات : نقوم بخلط مبشور قشر البرتقال والقرفة والعسل والسكر والماء في وعاء علي نار هادئة. يتم تحريك المخلوط ويترك علي نار قوية حتي يغلي. يرفع الشربات عن النار ويضاف له ماء الورد ويترك ليبرد.

تحضير الحشوة : يتم خلط السكر والبهارات والقرفة واللوز في وعاء مناسب.

يتم فرد طبقة العجين ودهنها بالقليل من الزبدة.

يتم تكرار خطوة فرد العجين أكثر من مرة مع دهن الزبد بينها حتي ينفذ نصف كم العجين.

يتم توزيع الحشو بين طبقات العجين حتي تنتهي.

يتم فرد باقي طبقات العجين فوق الحشوة وتدهن بالزبدة حتي نهاية باقي الكمية.

يتم تقسيم الصينية بالسكين لمربعات متساوية قبل إدخالها الفرن.

يتم تسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.

توضع الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتي يحمر وجه الصينية ويصبح ذهبياً.

يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم سكب الشربات فوقها مباشرة.

ويتم إخراج قطع البقلاوة في أطباق وتقدم بجوار حبات القطائف بالقشدة للعزائم.