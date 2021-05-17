طريقة عمل صينية السمك في الفرن بخطوات بسيطة و سريعة والطعم روعة

تعد صينية السمك في الفرن ، من أحلي وأجمل الوصفات سريعة التحضير، والأسماك تعد مصدر مهم للبروتينات، السمك من المأكولات البحرية، التي يمكن تحضيرها بكذا طريقة، مثل المشوي والمقلي، ويحتوي علي فوائد غذائية كبيرة، فهوي لذيذ وشهي يعشقه الكبار والصغار، فهو غني بالمعادن والفسفور، وينصح الأطباء بتناوله مره أو مرتين في الأسبوع، لأنه يحافظ علي صحة القلب والوقاية من الكثير من الأمراض، وتبحث جميع السيدات علي طريقة سريعة وبسيطة، لتحضير صينية سمك شهية وللذيذة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل صينية السمك في الفرن

تعرفي من هنا علي مكونات عمل صينية السمك في المنزل وهي كالاتي:-

سمك بلطي مقطع.

بصل مقطع شرائح.

طماطم مقطع شرائح.

بطاطس مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

تتبيلة السمك:-

معلقة كمون.

معلقة ملح.

ليمونة.

معلقة كزبرة ناشفه.

خمس فصوص ثوم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية طريقة تحضير صينية السمك في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً إحضار الخلط الكهربائي ونضع فيه الكمون والليمون والملح والكزبرة والثوم كوب من الماء، ونبدأ نخفقهم جيداً. تأخذ هذه الخلطة وتسكب علي السمك، وتترك لمدة ساعة أو ساعتين علي الأقل. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونضع فيها صف من البصل وصف الطماطم وصف من البطاطس، ثم نضع قطع الأسماك. ثم نضع صف من البصل ثم صف من الطماطم وصف من الفلفل الرومي الأخضر، ثم نقوم بسكب نصف كوب من الماء عليهم ونضع الملح وفلفل الأسود. ندخل الصينية في الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية ونتركها حتي تنضج تماماً، بعد ذلك تقدم بالهنا والصحة مع الأرز الأبيض أو سلطة الخضار.

أهم فوائد الأسماك البحرية للجسم

تعرفي من هنا علي أهم فوائد الأسماك للجسم وهي كالاتي:-