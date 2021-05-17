طريقة عمل بتر تشيكن بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل وأحلى من المطاعم

بتر تشيكن ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ويرجع أصله إلى المطبخ الهندي حيث يشتهر المطبخ الهندي بأكلاته اللذيذة والمميزة والمتنوعة، ثم انتقل إلى جميع أنحاء الوطن العربي. وهو يعرف بالدجاج بالزبدة، وذلك لأنه يعد بالزبدة ويحتوي على كمية كبيرة منها. وهو من الأكلات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث يقبل الجميع على تناوله في المطاعم، وذلك لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، كما أنه سبايسي جيدا وهذا يضفي عليه مذاقه الذي لا يوصف. ويتميز بتر تشيكن بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديهم. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير بتر تشيكن لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم. كما يمكنكم تجربة دجاج تندوري مشوي والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بتر تشيكن وطريقة تحضيره بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي وأحلى من المطاعم.

مكونات بتر تشيكن

يتكون بتر تشيكن من مكونات سهلة وبسيطة، تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

نصف كيلو دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

فص ثوم كبير مهروس.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة خردل.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

مقادير الصوص

4 ملعقة كبيرة زبدة.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

رشة ملح.

فص ثوم كبير مهروس.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

رشة قرفة.

رشة كزبرة.

رشة كمون.

رشة هيل.

رشة قرنفل.

رشة جوزة الطيب.

رشة فلفل حار.

3 حبات طماطم متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب كاجو.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بتر تشيكن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والزيت النباتي وعصير الليمون والزنجبيل والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والخردل والفلفل الحار ونخلطهم جيدا.

نضيف إلى التتبيلة الدجاج ونخلطهم جيدا، ثم نترك الدجاج بالتتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن، ثم نضيف إليها ملعقتين كبار من الزبدة ونتركها تذوب، ثم نضيف الدجاج ونقلبهم باستمرار حتى يكتسب الدجاج لونا ذهبيا، ثم نرفع الدجاج من المقلاة ونضعه جانبا.

نضيف إلى المقلاة البصل المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يذبل، ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار حتى يكتسب البصل لونا ذهبيا.

نضيف الطماطم والملح والزنجبيل والقرفة والكزبرة والكمون والهيل والقرنفل وجوزة الطيب ونقلبهم جيدا.

نضيف الكاجو والماء ونقلبهم قليلا، ثم نغطي المقلاة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 دقيقة.

نرفع الغطاء من المقلاة ونضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيدا.

نسكب الخليط في المقلاة مرة أخرى ونضعه على النار ونضيف الخل وملعقتين كبار من الزبدة ونقلبهم جيدا حتى تذوب الزبدة.

نضيف قطع الدجاج المقلية ونقلبهم قليلا.