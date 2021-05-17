عمل العجينة المورقة الهشه السحرية بدون عجان لعمل الفطائر والمعجنات والبيتزا

عمل العجينة المورقة الهشه السحرية، نتساءل العديد من السيدات علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل العجينة المورقة كما تباع في المحلات لتكون هشة وشهية و لذيذة المذاق بأبسط الطرق والإمكانيات الموجودة في كل بيت، فنقدم لك سيدتي وصفة عمل العجينة المورقة الهشه في المنزل في مقالنا اليوم. عمل العجينة المورقة الهشه السحرية عمل العجينة المورقة الهشه السحرية مكونات العجينة المورقة طريقة تحضير عمل العجينة المورقة الهشه السحرية قومي بوضح مقادير الدقيق والملح معا في وعاء عميق مناسب للعجن وقومي يسكب كمية الماء رويدا رويدا والدعك جيدا بيديك حتي تصبح عجينة مناسبة وخفيفة وتشبه الخليط المتماسك المناسب التشكيل.

قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة لترتاح في درجة حرارة الغرفة قرابة ربع ساعة على الاقل.

في درجة حرارة الغرفة قرابة ربع ساعة على الاقل. قومي بند المارجارين بين ورق النايلون وبعدها قومي بتقسيم العجينة بعد مرور الوقت الذي ارتاحت وكبر حجمها فيه إلي جزئين متساويين تقريبا.

قومي بمد ل جزء من جزئي العجين علي شكل مستطيل.

قومي بوضع الجزئين المستطيلين علي بعضهم البعض ليكونوا شكل علامة الزائد الرياضية أو x ثم اضيفي المارجارين إلي القاعدة بينهم وغطيه بالعجينة وقومي بمدها من جديد علي شكل مستطيل.

بعد ذلك اطوي العجينة علي 3 قطع ومديها من جديد وكرري الموضوع 5 مرات علي الأقل وقومي بلفها بورق النايلون بعد أن تمديها وفي كل مرة نترك العجينة لكي ترتاح وتكبر في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ولهذا الشكل تكون جاهزة للاستعمال طريقة تحضير عمل العجينة المورقة الهشه السحرية والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم تحت عنوان عمل العجينة المورقة الهشه وقد وضحنا لكم أسهل واسرع طريقة لعمل العجينة المورقة بأبسط إمكانيات في البيت ودون استخدام العجان. الوسوم

عمل العجينة المورقة الهشه السحرية، نتساءل العديد من السيدات علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل العجينة المورقة كما تباع في المحلات لتكون هشة وشهية و لذيذة المذاق بأبسط الطرق والإمكانيات الموجودة في كل بيت، فنقدم لك سيدتي وصفة عمل العجينة المورقة الهشه في المنزل في مقالنا اليوم. عمل العجينة المورقة الهشه السحرية عمل العجينة المورقة الهشه السحرية مكونات العجينة المورقة طريقة تحضير عمل العجينة المورقة الهشه السحرية قومي بوضح مقادير الدقيق والملح معا في وعاء عميق مناسب للعجن وقومي يسكب كمية الماء رويدا رويدا والدعك جيدا بيديك حتي تصبح عجينة مناسبة وخفيفة وتشبه الخليط المتماسك المناسب التشكيل.

قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة لترتاح في درجة حرارة الغرفة قرابة ربع ساعة على الاقل.

في درجة حرارة الغرفة قرابة ربع ساعة على الاقل. قومي بند المارجارين بين ورق النايلون وبعدها قومي بتقسيم العجينة بعد مرور الوقت الذي ارتاحت وكبر حجمها فيه إلي جزئين متساويين تقريبا.

قومي بمد ل جزء من جزئي العجين علي شكل مستطيل.

قومي بوضع الجزئين المستطيلين علي بعضهم البعض ليكونوا شكل علامة الزائد الرياضية أو x ثم اضيفي المارجارين إلي القاعدة بينهم وغطيه بالعجينة وقومي بمدها من جديد علي شكل مستطيل.

بعد ذلك اطوي العجينة علي 3 قطع ومديها من جديد وكرري الموضوع 5 مرات علي الأقل وقومي بلفها بورق النايلون بعد أن تمديها وفي كل مرة نترك العجينة لكي ترتاح وتكبر في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ولهذا الشكل تكون جاهزة للاستعمال طريقة تحضير عمل العجينة المورقة الهشه السحرية والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم تحت عنوان عمل العجينة المورقة الهشه وقد وضحنا لكم أسهل واسرع طريقة لعمل العجينة المورقة بأبسط إمكانيات في البيت ودون استخدام العجان.

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