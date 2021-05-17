طريقة عمل كوكتيل الفواكه اللذيذ في المنزل بكل سهولة زي الجاهز

كوكتيل الفواكه ، تعتبر من العصائر التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويحبها ويفضلها، وتتكون من فواكه مفيدة جداً لصحة الإنسان، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، ويساعد في عملية الهضم، ويعتبر مصدر غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، ويمكن عملها عصير أو قطع ويتم تقديمه لضيوف أو بعد الوجبات وتقدم باردة، ويمكن عملها لأكثر من نوع فاكهة، ويمكن تزيينه بالكريمة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كوكتيل الفواكه اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل كوكتيل الفواكه

يتكون كوكتيل الفواكه من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-

٢ حبة من المانجو مقطع مكعبات.

كوب من حبات الفراولة.

٣ حبات من الموز.

سكر حسب الرغبة.

ماء.

لبن أو كريمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كوكتيل الفواكه اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل المانجو جيداً وتقطيعها ونضعها في وعاء الخلاط ونضيف إليها ملعقتين كبار السكر وربع فنجان من الماء ونخلط جيداً. نقوم بتوزيع المانجو الثقيل في أولي طبقة في الكاسات التقديم. نقوم بعد ذلك بغسل الفراولة وتنزع منها الرأس وتقطع نصفين ونضعها في وعاء الخلاط ونضيف إليها ملعقتين من السكر وملعقتين من كبار من الماء ونخلط جيداً. نقوم بتوزيعها طبقة ثانية فوق طبقة المانجو بهدوء في كاسات التقديم. نقوم بتقشير الموز ونضعه في وعاء الخلاط ونضيف إليه السكر واللبن ويخلط جيداً. ثم نضيفه بحذر فوق طبقة الفراولة وتقطع قطع آخر من الفاكهة وتقدم بارداً بالهنا والشفا.

ملاحظات على طريقة عمل الكوكتيل

يمكن استبدال الماء ومكعبات من الثلج والسكر بالعسل، ويمكن استخدام الفراولة المجمدة بدل من الطازجة ويضاف إليها سكر أو عسل فقط، ويمكن وضع قطع آخر من الفاكهة على الكوكتيل وتزيينها بالكريمة.

فوائد تناول الفواكه

هناك بعض الفوائد التي تحتوي عليها الفواكه وهي كالتالي:-