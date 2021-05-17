لماذا يتغير الصوت عند الاصابة بكوفيد 19، بالرغم من كون تغير الصوت من أعراض الإصابة بفيروس كورونا النادرة الحدوث، إلا أن هنالك عدد من الأسباب تؤدي إلى تغير الصوت وردت في موقع كليفلاند كلينك، وهي:

لماذا يتغير الصوت عند الاصابة بكوفيد 19 :

تغير الصوت عند الإصابة بفيروس كورونا عرض نادر إلا أنه عرض طويل الأمد، وهو ضمن الأعراض التي قد تستمر لفترة طويلة بعد التعافي من كورونا ومن أسبابه:

الإصابة بالفيروسات عمومًا ومنها فيروس كورونا يسبب التهاب مجرى الهواء العلوى والحنجرة، وهذا يشمل الأحبال الصوتية وبالتالي يتغير الصوت ويتأثر بشكل واضح.

أحد أبرز مضاعفات فيروس كورونا السعال، وكثرة السعال أو استمراره حتى لو كان بسيطًا يسبب التهابًا في الحنجرة أو صندوق الصوت، وهو عضو في الحلق يحتوى على الحبال الصوتية، وبالتالي يحدث تغير في الصوت.

العلاجات الطبية التي تستخدم في علاج كورونا تسبب تغير في الصوت، وأحد العلاجات هو الديكساميثازون، وهو عبارة عن ستيرويد ويمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى زيادة ارتجاع الحمض والذى بدوره يسبب تهيجًا كيميائيًا حمضيًا مباشرًا للحلق والحبال الصوتية.

تشير دراسة استكشفت كيف يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في تلف العصب المبهم والذي بدوره يمكن أن يتسبب في تلف طويل الأمد للأحبال الصوتية. والعصب المبهم هو عصب في مجرى الهواء في الجهاز التنفسي.

في الحالات الشديدة من الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا يتطلب الأمر وضع جهاز التنفس الصناعي لتحسين عملية التنفس، وتلك الأجهزة يمكن أن تسبب مشاكل في الحبال الصوتية تظهر عند التعافي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.