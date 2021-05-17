سر طريقة عمل كريب شاورما الفراخ في البيت زي الجاهز

طريقة عمل الكريب، الكريب من الوجبات الراقية واللذيذة، حيث أن عجينة الكريب يمكن حشوها بأكثر من حشوة مختلفة، وذلك يكون على حسب الرغبة، وهنا سنعرض أفضل طريقة لعمل الكريب الحادق أو ما يعرف باسم كريب شاورما الفراخ بمكونات موجودة فى مطبخك وبمذاق لذيذ للغاية. طريقة عمل كريب شاورما الفراخ طريقة عمل كريب شاورما الفراخ مكونات الكريب: بيضتان.

دقيق أبيض بمقدار كوبان.

لبن سائل بمقدار كوبان.

سمن بلدي بمقدار كوبان.

القليل من الملح. مكونات الحشو: صلصة بمقدار كوب.

جبن موتزريلا بمقدار كوب.

صدور فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

طماطم بعدد ثلاث حبات.

فلفل بارد بعدد أربع حبات.

زيتون بدون نواة بمقدار نصف كوب.

بودرة ثوم بمعيار ملعقتين حجم صغير.

بودرة بصل بمعيار ملعقتين حجم صغير.

زعتر مجفف بمعيار ملعقة حجم صغير.

جوزة الطيب بمعيار ربع ملعقة حجم صغير.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة حجم صغير من بهارات الفراخ.

زيت نباتي بمقدار ملعقتين حجم كبير. طريقة تحضير كريب شاورما الفراخ البدء بتجهيز الحشو بوضع مقدار الزيت بوعاء ويوضع على النار لكي يسخن، ثم توضع الفراخ وملعقة من بودرة البصل والثوم ويضاف الملح والفلفل الأسمر ومقدار جوزة الطيب وبهارات الفراخ ونصف ملعقة من الزعتر ويقلب بشكل مستمر.

ويتم تركها على النار لكي تقترب من النضج بشكل نهائي، ثم يوضع الفلفل الأخضر والطماطم والزيتون وخلطهم وبعد سبع دقائق يتم أغلاق النار.

نجهز الصلصة بوضع الصلصة على النار بالقدر وتقليب معها ملعقة من بودرة البصل والثوم والكمية المتبقية من الزعتر ويوضع الملح المرغوب به، وتقلب الصلصة حتى تغلي ثم تغلق النار.

نُعد الآن الكريب بوضع مقدار اللبن والدقيق والبيض والملح والسمن بالخلاط ويضرب بشكل جيد ثم يسكب بوعاء.

ونحضر مقلاة لا يلتصق الطعام بها وندهنها سمن، وبعد أن تسخن نسكب بملعقة كبيرة من خليط الكريب ونحاول فرد الخليط من خلال يد المقلاة، وبعد أن ينضج وجه الكريب الملتصق بالمقلاة نقلبه على الوجه الآخر، وبعد أن يأخذ الوجهين اللون الذهبي نفرده بالصينية ليبرد.

وبعد الانتهاء من الكمية نبدأ بحشو الكريب بفرد طبقة من الصلصة ويوضع كمية مناسبة من حشو الفراخ ورش القليل من الموتزريلا.

يتم لف الكريب مثل الرول ويرص بالصينية وبعد الانتهاء من الكمية بأكملها يوضع بالفرن قليلاً ليذوب الجبن، وبذلك يكون الكريب جاهز.

أو يتم لفه على شكل مثلث ويتم وضع الحشو المفضل به، ثم إحضار مقلاة ساخنة وبها نقطة من الزيت الممسوح بواسطة منديل ويوضع الكريب ليأخذ لون بسيط، ثم يقلب على الجهة الأخرى.

يقدم الكريب مع صوص الكاتشب أو صوص الثومية والمايونيز والخيار المخلل، وأيضاً يقدم بجانب البطاطس المقلية المقرمشة على الطريقة السورية. طريقة تحضير كريب شاورما الفراخ الوسوم

طريقة عمل الكريب، الكريب من الوجبات الراقية واللذيذة، حيث أن عجينة الكريب يمكن حشوها بأكثر من حشوة مختلفة، وذلك يكون على حسب الرغبة، وهنا سنعرض أفضل طريقة لعمل الكريب الحادق أو ما يعرف باسم كريب شاورما الفراخ بمكونات موجودة فى مطبخك وبمذاق لذيذ للغاية. طريقة عمل كريب شاورما الفراخ طريقة عمل كريب شاورما الفراخ مكونات الكريب: بيضتان.

دقيق أبيض بمقدار كوبان.

لبن سائل بمقدار كوبان.

سمن بلدي بمقدار كوبان.

القليل من الملح. مكونات الحشو: صلصة بمقدار كوب.

جبن موتزريلا بمقدار كوب.

صدور فراخ مقطعة إلى قطع صغيرة.

طماطم بعدد ثلاث حبات.

فلفل بارد بعدد أربع حبات.

زيتون بدون نواة بمقدار نصف كوب.

بودرة ثوم بمعيار ملعقتين حجم صغير.

بودرة بصل بمعيار ملعقتين حجم صغير.

زعتر مجفف بمعيار ملعقة حجم صغير.

جوزة الطيب بمعيار ربع ملعقة حجم صغير.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة حجم صغير من بهارات الفراخ.

زيت نباتي بمقدار ملعقتين حجم كبير. طريقة تحضير كريب شاورما الفراخ البدء بتجهيز الحشو بوضع مقدار الزيت بوعاء ويوضع على النار لكي يسخن، ثم توضع الفراخ وملعقة من بودرة البصل والثوم ويضاف الملح والفلفل الأسمر ومقدار جوزة الطيب وبهارات الفراخ ونصف ملعقة من الزعتر ويقلب بشكل مستمر.

ويتم تركها على النار لكي تقترب من النضج بشكل نهائي، ثم يوضع الفلفل الأخضر والطماطم والزيتون وخلطهم وبعد سبع دقائق يتم أغلاق النار.

نجهز الصلصة بوضع الصلصة على النار بالقدر وتقليب معها ملعقة من بودرة البصل والثوم والكمية المتبقية من الزعتر ويوضع الملح المرغوب به، وتقلب الصلصة حتى تغلي ثم تغلق النار.

نُعد الآن الكريب بوضع مقدار اللبن والدقيق والبيض والملح والسمن بالخلاط ويضرب بشكل جيد ثم يسكب بوعاء.

ونحضر مقلاة لا يلتصق الطعام بها وندهنها سمن، وبعد أن تسخن نسكب بملعقة كبيرة من خليط الكريب ونحاول فرد الخليط من خلال يد المقلاة، وبعد أن ينضج وجه الكريب الملتصق بالمقلاة نقلبه على الوجه الآخر، وبعد أن يأخذ الوجهين اللون الذهبي نفرده بالصينية ليبرد.

وبعد الانتهاء من الكمية نبدأ بحشو الكريب بفرد طبقة من الصلصة ويوضع كمية مناسبة من حشو الفراخ ورش القليل من الموتزريلا.

يتم لف الكريب مثل الرول ويرص بالصينية وبعد الانتهاء من الكمية بأكملها يوضع بالفرن قليلاً ليذوب الجبن، وبذلك يكون الكريب جاهز.

أو يتم لفه على شكل مثلث ويتم وضع الحشو المفضل به، ثم إحضار مقلاة ساخنة وبها نقطة من الزيت الممسوح بواسطة منديل ويوضع الكريب ليأخذ لون بسيط، ثم يقلب على الجهة الأخرى.

يقدم الكريب مع صوص الكاتشب أو صوص الثومية والمايونيز والخيار المخلل، وأيضاً يقدم بجانب البطاطس المقلية المقرمشة على الطريقة السورية. طريقة تحضير كريب شاورما الفراخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة عمل كريب شاورما الفراخ في البيت زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.