طريقة عمل حلى الجبنية حلويات شهية ومقرمشة

تعد حلى الجبنية من أشهى أنواع الحلويات على الغطلاق وقد يستغرب البعض من صنع حلويات من الجبنة ولكنها بالفعل من ألذ الحلويات في الشرق الأوسط بأكمله، فهي مقرمشة ومحلاه بالقطر أو الشربات الذي يعطيها نكهة رائعة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الحلويات والمقادير بالتفصيل

حلى الجبنية

حضري تلك الحلويات الشهية في المطبخ بكل سهولة وقدميها لأولادك بعد الغداء كتحلية أو عند الذهاب للمدرسة ويمكنك تقديمها للضيوف أيضاً.

أحضري وعاء مناسب الحجم وانخلي به الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الخميرة والزيت وقلبي جيداً. أضيفي الجبن وقلبي جيداً. أضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب حتى تتكون عجينة ناعمة خالية من التكتلات. قومي بتغطية العجينة واتركيها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر ويضاعف حجمها. أحضري العجينة وقومي بفردها باستخدام الشوبك على سطح أملس تظيف مع رشة من الدقيق. افردي العجينة حتى تصل إلى سمك متوسط مناسب. قطعي العجينة بعدة اشكال حسب رغبتك أو يمكنك عملها على هيئة كرات متوسطة الحجم أو صغيرة تشبه الزلابية. قومي بتسخين كمية غزيرة من الزيت النباتي في طاسة عميقة على النار. ضعي قطع العجين في الزيت واتركيها حتى تتحمر وتصبح ذهبية من كل الجهات. قومي بإخراج الجبنية من الزيت وصفيها جيداً وضعيها على مناديل ورقية. اسقي الجبنية بالشربات أو القطر. اتركي الجبنية تتشرب القطر لبعض الوقت. شربات الجبنية يكون ثقيل ويجب أن يكون بارد والجبنية ساخنة.

المقادير اللازمة تحضير الوصفة:خطوات تحضير حلى الجبنية: