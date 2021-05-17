ماسك التبيض الفوري وشد التجاعيد بمكونات منزلية والنتيجة من أول إستخدام

ماسك التبيض الفوري وشد التجاعيد بمكونات منزلية، تتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية والعوامل النفسية التي تؤثر عليها بشكل عام، وخاصة نضارة البشره تلك العوامل تجعلها دائماً مرهقة ومترهلة ومجهدة طوال الوقت، فتسعى الفتاة جاهداً للحصول على بشرة ذات إطلالة مشرقة و جذابة، و ذلك من خلال إستخدام مستحضرات التجميل ووضع الكريمات للبشرة وتفتيحها وتغذيتها حتى الحصول على نضارتها من جديد، ولكن لابد من التأكد من أن تلك المستحضرات التجميلية خالية تماماً من المواد الكيميائية حتى لا تضر البشرة، فهناك ماسكات طبيعية من المنزل تساعد بشكل كبير على تبييض البشرة بشكل فوري وشد التجاعيد وجعلها مشدودة، تابعونا للتعرف على ماسك التبييض الفوري وشد التجاعيد.

ماسك التبيض الفوري وشد التجاعيد

هناك ماسكات طبيعية موجودة في المنزل يمكن إستخدامها بديل مستحضرات التجميل الخارجية، حيث أنها تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام وهي أمنة و مغذية للبشرة بدلاً من إستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية.

ماسك الدقيق والحليب

المكونات:

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ليمونة.

ملعقة من الحليب.

طريقة تحضير الماسك

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الدقيق وزيت الزيتون ويتم مزجهم معاً، ثم يضاف الحليب ونصف عصير الليمونة ثم يتم المزج معاً حتى الحصول على عجينة طرية.

يتم فرد الماسك على البشرة بالكامل وفرده على منطقة الرقبة، وتركه لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

ماسك الزبادى للتبيض وشد التجاعيد

المكونات:

نصف علبة من الزبادي.

2 قرص أسبرين.

طريقة التحضير

يتم طحن الأسبرين ثم يتم إضافته إلى الزبادي ويتم مزجهم معاً، ثم يطبق على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.

ثم يغسل بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، ولاحظي النتيجة والحصول على بشرة بيضاء مشدودة.

ماسك ماء الورد والحليب

المكونات:

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من بودرة جونسون.

طريقة التحضير