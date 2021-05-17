وصفات خل التفاح لإصلاح مشاكل الشعر، من الموضوعات التي تبحث عنها الكثير من السيدات صاحبات كل من الشعر الدهني والجاف، حيث تعاني صاحبة الشعر الدهني من القشرة، أما الأخرى فتعاني من جفاف الشعر وتقصفه وهيشانه، لذلك يعتبر خل التفاح هو عبارة عن سر رهيب في تطويل الشعر 7 سم على الأقل كل شهر بدون وصفات أو بروتين

فوائد خل التفاح لإصلاح مشاكل الشعر

هناك العديد من الفوائد التي تجعل السيدات تتجه إلى إستخدام خل التفاح للشعر، ومن ضمن هذه الفوائد:

معادلة درجة حامضية الشعر، حيث يعاني صاحبات الشعر الجاف من هيشان الشعر، لذلك يتم وضع القليل من خل التفاح في مياه شطف الشعر أثناء الغسيل، فهذا يساعد على التقليل من هيشان وجفاف الشعر.

يساعد خل التفاح في مقاومة البكتيريا التي قد تنتقل إلى فروة الرأس، حيث تساعد درجة الحامضية في الخل على القضاء على البكتيريا التي تصيب الشعر.

يحتوي خل التفاح على الكثير من العناصر المعدنية المفيدة، وبالتالي يدخل في كثير منوصفات خل التفاح لإصلاح مشاكل الشعر.

وصفات خل التفاح لإصلاح مشاكل الشعر

تتعدد وصفات علاج الشعر التي تتضمن خل التفاح، ومن بين هذه الوصفات:

وصفة خل التفاح وماء الأرز

تتكون هذه الوصفة من ماء الأرز المسلوق وخل التفاح، حيث يتم وضع الخليط على فروة الرأس وتدليكها بهذا الخليط.

تترك هذه الوصفة على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الشعر بماء دافئة.

تفيد هذه الوصفة في تحفيز نمو الشعر، والمساعدة على إطالته.

وصفة خل التفاح مع الحليب

تتكون هذه الوصفة من ربع كوب من الحليب البارد، وربع كوب من خل التفاح، ويتم خلط هذه المكونات ووضعها على الشعر كله قبل الغسل.

يترك هذه الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

تفيد هذه الوصفة في ترطيب الشعر وتنظيفه جيداً من بقايا مستحضرات التجميل، والشامبوهات غير الجيدة.

وصفة خل التفاح مع زيت الروزماري

يتم مزج كل من خل التفاح مع القليل من زيت الروزماري، ويمكن إضافة زيت النعناع، ويتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط.

يوضع هذه الخليط على فروة الرأس، حيث يتم تدليك فروة الرأس، وذلك حتى يتنشط الدورة الدموية في الرأس، كما انه يقوم على تنظيف فروة الرأس من القشرة، وهي الفائدة التي تكمن في هذه الوصفة.

الجدير بالذكر في النهاية ان وصفات خل التفاح للشعر لإصلاح مشاكل الشعر، قد تتسبب في بعض الأضرار التي تؤثر على فروة الرأس، مثل تهيجها او زيادة الحكة، كما انها قد تتسبب في وجود بعض الأعراض التحسسية على الشعر وفروة الرأس.