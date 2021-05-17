كريم البطيخ والنشا كنز عارضات الأزياء لإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه

يعد كريم البطيخ والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تزيل التجاعيد نهائياً وتساعد على تفتيح الوجه بشكل سريع، ويقلل من ظهور البثور والحبوب المزعجة التي تسبب الإزعاج للكثير من النساء، ويعطي الكريم النضارة والحيوية للبشرة، ويعيد لها شبابها ويجعلها ناعمة وخالية من العيوب، ولا يتسبب في أي أضرار بالبشرة بل على العكس يجعلها صافية ومتفتحة، ويعمل الكريم على شد الوجه، ويعالج الجفاف ويمنح الوجه الترطيب اللازم في فترة الصيف، وهو من الكريمات المفضلة لدي عارضات الأزياء، فهو يقوي البشرة ويهديها ويعيد لها إشراقها وجمالها، ويعمل الكريم على إصلاح كل ما أفسدته شمس الصيف الحارقة، وهو من المقشرات الطبيعية التي تزيل الخلايا الميتة وتقضي على الشيخوخة المبكرة، ويدخل الكريم في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وينصح باستخدامه الكثير من خبراء التجميل، لأنه كريم سحري يعطي للوجه نضارة غير عادية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البطيخ السحري للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه بسرعة فائقة من أول استعمال، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات كريم البطيخ السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يتمتع بها الكريم السحري وهى كالتالي:-

طبق صغير من البطيخ الخالي من القشور والبذور. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ربع كوب صغير من ماء الورد. كوب صغير من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البطيخ السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به كوب الماء ونتركه حتى يغلي.

نقوم بإضافة البطيخ، ونتركه حتى يستوي جيداً ويصبح مهروس.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك تماماً.

نخرج الكريم من الثلاجة ونضعه على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يتفاعل الكريم مع الوجه.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وناعمة وخالية تمامًا من التجاعيد.

كرري وضع الكريم يومياً قبل النوم حتى تحصلي على نتائج ممتازة.

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