تطويل الشعر بالقهوة خلطة سحرية رهيبة مضمونة وفعالة 100%

تطويل الشعر بسرعة نقدم لكي سيدتي أفضل طرق لتحصلي على شعر ناعم وكثيف وصحي، ولأن الشعر هو أساس جمالك فلابد من الاهتمام به والعناية الصحيحة أيضاً، وهناك كثيراً من الطرق المتعارف عليها للعناية بالشعر، وهناك مستحضرات التجميل الجاهزة التي تسبب الجفاف وتعمل على خشونة الشعر على المدى الطويل، ولكن وجب علكيي سيدتي تجنب هذه المستحضرات والابتعاد عنها واللجوء إلى الطرق المنزلية الطبيعية التي تغذي الشعر وتجعله أكثر رونقاً ولمعاناً

نقدم لكم اليوم الوصفة الطبيعية السحرية التي حققت أعلى النتائج للشعر من تكثيف وتنعيم وهي باستخدام مكونات طبيعية متواجدة لديكِ بالمنزل ووضعها على الشامبو وهي القهوة أو البن إلييك الطريقة:

من الأفضل استخدام القهوة مع شامبو الأطفال ليعمل على تكثيف الشعر لأن هذا الشامبو لا يحتوي على أي مواد ضارة وهو مفيد للشعر للصغار والكبار.

ضع مقدار كوب من الماء في وعاء وارفعيه على النار حتى الغليان.

بعد ذلك علكيي بوضع ثلاث ملاعق من البن في الماء الذي تم غليه وتترك حتى تذوب تماماً.

ثم قومي بوضع الماء بالقهوة بعد أن يبرد علي زجاجة الشامبو ويتم تقليب المزيج جيداً ولا يتم استخدامه قبل مدة على الأقل ثلاث ساعات أو أزيد حتى يتشرب الشامبو من القهوة

وبذلك يعد شامبو القهوة جاهز لاستخدامه ويمكن غسل الشعر به وفروة الرأس جيداً

حيث يساعدك شامبو القوة على التخلص من قشرة الشعر والعمل على تنظيف فروة الرأس وأيضاً يعمل على فتح المسام .

تكثيف الشعر

يجب عليك شرب المياه بطريقة مستمرة لكي تعيدي النشاط والحيوية لشعرك فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وعلاج الشعر التالف بشكل أسرع من العادي.