طريقة عمل فطائر الجبنة المالحة بطعم لذيذ وشهي هشة جداً

تعتبر فطائر الجبنة المالحة من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يتم تحضيرها داخل المنزل، والاستمتاع بمذاقها الشهي في تحتوي على مكونات بسيطة ومغذية، ويتم حشوها بالجبنة المفضلة لدينا، حيث تمتاز الجبنة بكثير من الفيتامينات وتحتوي على الكثير من المعادن مثل الفسفور والكالسيوم، كما يمكن تقديم الفطائر بأكثر من حشوة مثل فطائر البطاطس المحشية وغيرها من الفطائر، ويعد قوامها هش جداً ويتم تشكيلها على شكل رول ويتم تزينها بالسمسم، فهي ذات طعم رائع وجميل يجعلنا نرغب في تحضيرها يومياً في وجبات العشاء أو الإفطار، ويمكن إعدادها كوجبة مدرسية للأطفال أثناء الذهاب إلي المدرسة، ومن خلال هذا المقال وبخطوات سهلة جداً نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الجبنة المالحة.

مكونات عمل فطائر الجبنة المالحة

مكونات فطائر الجبنة سهلة وسريعة في التحضير وهي كما يلي:ـ

كوب من الحليب.

كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق من الحليب البودر.

رشة ملح.

4 ملاعق من السكر.

4 أكواب من الدقيق( يمكن الزيادة حسب احتياج العجينة).

للحشو جبنة النوع حسب الرغبة.

للوجه

بيضة.

ملعقة من الحليب السائل.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات تحضير فطائر الجبنة المالحة بكل سهولة وهي كالآتي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نقوم بخلط كلاً من اللبن البودر والحليب السائل والخميرة والزيت والسكر، ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي. في طبق منفصل نقلب الدقيق والبيكنج بودر والملح، حتي تختلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض. يضاف خليط الدقيق تدريجياً إلي الخليط السابق، إلي أن تتكون لدينا عجينة متماسكة نتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة تشكيل العجينة