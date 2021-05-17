طريقة عمل مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل، تعتبر المكرونة من اشهى الاكلات الشعبيه السريعة في التحضير، وتعتبر النجرسكو من وصفات الصواني بالفرن السهلة في تحضيرها، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل. مكونات مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل نصف كيلو مكرونة قلم مسلوقة. نصف كيلو صدور دجاج. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. 2 حبة بصل مفروم ناعم. 1 حبة فلفل أخضر مفروم. 10 حبات فطر (مشروم) طازج مقطع. 3 فصوص ثوم مفروم. نصف كوب زيتون مخلي مقطع. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة بابريكا. نصف كيلو جبنه موتزريلا مبشور. مكونات مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل مقادير صوص البشاميل اللذيذة 2 ملعقة كبيرة سمن. 2 ملعقة كبيرة ونصف دقيق. 3 كوب حليب طازج. 1 مكعب مرقة دجاج. ملعقة كبيرة كريمة جبنه. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. طريقة تحضير مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل نقوم بوضع وعاء على نار متوسطة به ماء وملح ونضع به الدجاج حتى يسلق ثم يرفع عن النار ويتم تصفيته من ماء السلق ويترك الماء جانباً

ثم نقوم بتقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة.

نقوم الآن بتحضير صوص البشاميل: نضع وعاء عميق على نار متوسطة ويوضع به السمن ونتركه حتى يذوب ثم نقوم بإضافة الدقيق والحليب ويقلب جيداً حتى يمتزج الخليط.

الآن نضيف مرق الدجاج وكريمة الجبن مع كوب من ماء سلق الدجاج إلى خليط الدقيق والحليب ونستمر في التقليب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل الأسود مع الإستمرار في تقليب صوص البشاميل ثم نتركها على النار حتى تغلي وتتماسك عندها نقوم برفعها عن النار ونتركها جانبا.

ثم نقوم بوضع مقلاة كبيرة على النار وبها زيت ونتركها حتى يسخن ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر ويقلب جيداً حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون ثم نضيف الفطر والثوم مع الإستمرار في التقليب جيداً.

الآن نقوم بإضافة الدجاج والملح والفلفل الأسود والبابريكا وتقلب المكونات مع بعضها جيداً ثم نضيف الزيتون ونستمر في التقليب.

نحضر صينية فرن ونقوم بدهانها بالزيت ثم نسكب كمية من صوص البشاميل وتوزع في الصينية بالكامل ثم نضيف طبقة من المكرونة وبعدها نضع طبقه من صوص البشاميل فوق المكرونة.

ثم نضيف حشوة الدجاج ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي مع أضافة نصف كمية جبن الموتزريلا ثم نعيد وضع القليل من صلصة البشاميل مجدداً.

الآن نقوم بإضافة الكمية المتبقية من المكرونة ثم نضع عليها الكمية المتبقية من صوص البشاميل وبعدها نقوم بتوزيع الكمية المتبقية من جبنه موتزريلا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى يتحمر الوجه ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة. طريقة تحضير مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل الوسوم

طريقة عمل مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل، تعتبر المكرونة من اشهى الاكلات الشعبيه السريعة في التحضير، وتعتبر النجرسكو من وصفات الصواني بالفرن السهلة في تحضيرها، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل. مكونات مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل نصف كيلو مكرونة قلم مسلوقة. نصف كيلو صدور دجاج. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. 2 حبة بصل مفروم ناعم. 1 حبة فلفل أخضر مفروم. 10 حبات فطر (مشروم) طازج مقطع. 3 فصوص ثوم مفروم. نصف كوب زيتون مخلي مقطع. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة بابريكا. نصف كيلو جبنه موتزريلا مبشور. مكونات مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل مقادير صوص البشاميل اللذيذة 2 ملعقة كبيرة سمن. 2 ملعقة كبيرة ونصف دقيق. 3 كوب حليب طازج. 1 مكعب مرقة دجاج. ملعقة كبيرة كريمة جبنه. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. طريقة تحضير مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل نقوم بوضع وعاء على نار متوسطة به ماء وملح ونضع به الدجاج حتى يسلق ثم يرفع عن النار ويتم تصفيته من ماء السلق ويترك الماء جانباً

ثم نقوم بتقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة.

نقوم الآن بتحضير صوص البشاميل: نضع وعاء عميق على نار متوسطة ويوضع به السمن ونتركه حتى يذوب ثم نقوم بإضافة الدقيق والحليب ويقلب جيداً حتى يمتزج الخليط.

الآن نضيف مرق الدجاج وكريمة الجبن مع كوب من ماء سلق الدجاج إلى خليط الدقيق والحليب ونستمر في التقليب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل الأسود مع الإستمرار في تقليب صوص البشاميل ثم نتركها على النار حتى تغلي وتتماسك عندها نقوم برفعها عن النار ونتركها جانبا.

ثم نقوم بوضع مقلاة كبيرة على النار وبها زيت ونتركها حتى يسخن ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر ويقلب جيداً حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون ثم نضيف الفطر والثوم مع الإستمرار في التقليب جيداً.

الآن نقوم بإضافة الدجاج والملح والفلفل الأسود والبابريكا وتقلب المكونات مع بعضها جيداً ثم نضيف الزيتون ونستمر في التقليب.

نحضر صينية فرن ونقوم بدهانها بالزيت ثم نسكب كمية من صوص البشاميل وتوزع في الصينية بالكامل ثم نضيف طبقة من المكرونة وبعدها نضع طبقه من صوص البشاميل فوق المكرونة.

ثم نضيف حشوة الدجاج ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي مع أضافة نصف كمية جبن الموتزريلا ثم نعيد وضع القليل من صلصة البشاميل مجدداً.

الآن نقوم بإضافة الكمية المتبقية من المكرونة ثم نضع عليها الكمية المتبقية من صوص البشاميل وبعدها نقوم بتوزيع الكمية المتبقية من جبنه موتزريلا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى يتحمر الوجه ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة. طريقة تحضير مكرونة نجرسكو الدجاج الأصلي في المنزل

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