طريقة عمل البيتزا في المنزل بألذ وصفة وبأسهل طريقة

تعد طريقة عمل البيتزا طريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الوصفات والمكونات، وتعد البيتزا من أشهر الأكلات المعروفة منذ القدم فقد عرفت في الدول التي كانت تقع على شرق البحر الأبيض المتوسط ثم تعرف عليها الجنود الإيطاليين وقاموا بنقلها إلى بلادهم إيطاليا وقد اشتهرت طريقة عمل البيتزا في جميع البلاد ويوجد لها العديد من سلاسل المطاعم الموجودة حول العالم، وتعمل البيتزا على خفض مستوى السكر كما أنها تعد من المصادر الأساسية التي تحتوي على عدد كبير من المنغنيز والذي يقوم بالحفاظ على معدل السكر في الدم وتحتوي على فيتامين سي، وتعد البيتزا احد الأكلات التي يحبها أفراد الأسرة بمختلف الأعمار، وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة لذلك سنقدم لك طريقة البيتزا كالمطاعم تماما كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الاتية. طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة المكونات احضر عدد ثلاث أكواب من الدقيق ما يعادل نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

أضف إلى المكونات ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن البودرة.

عدد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

أحضر الماء للعجن.

ربع كيلو من اللحم المفروم على شرط أن يكون طازجاً. طريقة التحضير نقوم بإحضار الخلاط حتى نقوم بخلط المكونات جيداً.

نقوم أولاً بوضع ثلاث اكواب من الدقيق داخل الخلاط.

ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت.

أضف ربع كوب من اللبن البودرة.

معلقة صغيرة من السكر.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح.

أضف حوالي كوب إلا ربع من الماء إلى الخليط تدريجياً ثم نقوم بالخلط جيداً.

نقوم بتحضير صوص البيتزا.

نقوم بوضع اللحم المفروم داخل المقلاة ووضع القليل من الزيت.

نقوم بإضافة التوابل إلى اللحم مثل الفلفل الأسود والكمون والجنزبيل.

ثم نقوم بإضافة البصل إلى اللحم وتقليبه جيداً.

ثم نقوم بإضافة الطماطم والفلفل.

نقوم بوضع اللحم فوق العجينة بعد فردها في صنية الفرن ووضع الصلصة عليها، ثم يضاف الجبن الموزريلا وخليط الجبن.

يوضع الزيتون والفلفل وشرائح الطماطم على الوجه ثم نقوم بإدخال الصنية في الفرن. طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد طريقة عمل البيتزا طريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الوصفات والمكونات، وتعد البيتزا من أشهر الأكلات المعروفة منذ القدم فقد عرفت في الدول التي كانت تقع على شرق البحر الأبيض المتوسط ثم تعرف عليها الجنود الإيطاليين وقاموا بنقلها إلى بلادهم إيطاليا وقد اشتهرت طريقة عمل البيتزا في جميع البلاد ويوجد لها العديد من سلاسل المطاعم الموجودة حول العالم، وتعمل البيتزا على خفض مستوى السكر كما أنها تعد من المصادر الأساسية التي تحتوي على عدد كبير من المنغنيز والذي يقوم بالحفاظ على معدل السكر في الدم وتحتوي على فيتامين سي، وتعد البيتزا احد الأكلات التي يحبها أفراد الأسرة بمختلف الأعمار، وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة لذلك سنقدم لك طريقة البيتزا كالمطاعم تماما كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الاتية. طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة المكونات احضر عدد ثلاث أكواب من الدقيق ما يعادل نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

أضف إلى المكونات ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن البودرة.

عدد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

أحضر الماء للعجن.

ربع كيلو من اللحم المفروم على شرط أن يكون طازجاً. طريقة التحضير نقوم بإحضار الخلاط حتى نقوم بخلط المكونات جيداً.

نقوم أولاً بوضع ثلاث اكواب من الدقيق داخل الخلاط.

ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت.

أضف ربع كوب من اللبن البودرة.

معلقة صغيرة من السكر.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح.

أضف حوالي كوب إلا ربع من الماء إلى الخليط تدريجياً ثم نقوم بالخلط جيداً.

نقوم بتحضير صوص البيتزا.

نقوم بوضع اللحم المفروم داخل المقلاة ووضع القليل من الزيت.

نقوم بإضافة التوابل إلى اللحم مثل الفلفل الأسود والكمون والجنزبيل.

ثم نقوم بإضافة البصل إلى اللحم وتقليبه جيداً.

ثم نقوم بإضافة الطماطم والفلفل.

نقوم بوضع اللحم فوق العجينة بعد فردها في صنية الفرن ووضع الصلصة عليها، ثم يضاف الجبن الموزريلا وخليط الجبن.

يوضع الزيتون والفلفل وشرائح الطماطم على الوجه ثم نقوم بإدخال الصنية في الفرن. طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة المكوناتطريقة التحضير

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