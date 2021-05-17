طريقة عمل السلطات والمقبلات بطرق مختلفة ومتنوعه بطعم المطاعم

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طريقة عمل السلطات والمقبلات لا تخلو الموائد من أي نوع السلطات أو المقبلات سواء كانت في وجبة الأفطار أو الغداء فالسلطة الخضراء يتناولها الجميع بشكل يومي ولا تخلو أي وجبة لأحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف المختلفة ولكل بلد لها طبق سلطة الخاص بها وتتميز مصر بكثر السلطات التي تقدمها بجانب كل وجبة وتعتبر السلطات التي تحتوي على أوراق ورقية خضراء مفيدة جدا لصحة الأنسان لعدم احتوائها على نسبة كوليسترول عالية وقليله السعرات الحرارية والصوديوم ومفيدة لمن يتبعون حمية غذائيةطريقة عمل السلطات والمقبلات بطرق مختلفة
ويطالب الأطفال شراء بعض السلطات من المحلات الخاصة لإحتوائها على مذاق خاص ورائع وتتفن جميع السيدات في تقديم ما هو جديد من السلطات لأفراد عائلتها لإرضاء جميع الأذواق وتبحث كل سيدة عبر الأنترنت على أسهل الوصفات التي تطبقها وتقدمها بشكل يومي وسريع لضمان نظافتها ومعظم مكونات السلطات متوفرة في كل منزل وتعد بأقل التكاليف الممكنة.طريقة عمل سلطة الكوسلو بطعم المطاعم
المكونات
- علبة مايونيز.
- كوب زبادي.
- حبة كرنب سلطة أخضر.
- حبة كرنب سلطة أحمر.
- أربع حبات جزر كبيرة.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
طريقة التحضير
- نقطع الكرنب الأخضر والأحمر شرائح طولية رفيعة.
- نقشر الجزر وتقشره ونبشره بالمبشرة.
- نحضر بولة عميقة.
- نضيف الكرنب والجزر ويقلب جيدا.
- نضيف الزبادي والمايونيز.
- نضيف الملح والفلفل ويقلب جيدا.
- تغرف في أطباق التقديم وتقدم بجانب الأكل.
المكونات
- نصف كيلو فاصوليا خضرا فريش.
- بصلتان أحمر جوليان.
- ربع كوب عسل أبيض ( عسل نحل ).
- ملعقتان كبيرة خل.
- زيت زيتون.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نحضر بولة عميقة.
- نضيف الخل وعسل النحل.
- نقلبهم جيدا حتي يذوب العسل تماما.
- نضيف البصل ويقلب جيدا.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ويقلب.
- نترك الدرسنج ( الصوص ) في الثلاجة.
- لمدة تتراوح بين النصف ساعه إلي الساعة.
- نقطع أطراف الفاصوليا.
- نقطعها إلي نصفين.
- نضعها في حلة بها ماء على نار متوسطة.
- نسلقها لمده عشر دقائق.
- نضيف الفاصوليا وهي ساخنة إلي الصوص.
- لتتشرب أكثر من الصوص.
- نضعها في الثلاجة في علبة محكمة الغلق حين الأستخدام.
المكونات
- كيلو بنجر.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- عصير ليمونة كبيرة.
طريقة التحضير
- نغسل البنجر جيداً بفرشاة تنظيف الخضروات.
- نزيل الطين والأتربة.
- نسلق البنجر لمده ربع ساعة.
- احتفظي بكمية من ماء السليق لعمل الدرسنج.
- قشري البنجر.
- قطعية مكعبات سميكة وضعية في بولة عميقة.
- نحضر بولة صغيرة.
- نضيف ربع كوب من ماء السليق.
- نضيف السكر، الثوم، الكمون، الملح.
- نخلطهم جيدا حتي يذوب الملح والسكر.
- نضيف البنجر وعصير الليمون ويقلب جيدا.
- ويصب في علبة محكمه الغلق.
- ويترك في التلاجة لمده ساعتين قبل التقديم.
- ومن الممكن حفظة في الثلاجة لمده أسبوع كامل.
الوسوم
طريقة عمل السلطات والمقبلات لا تخلو الموائد من أي نوع السلطات أو المقبلات سواء كانت في وجبة الأفطار أو الغداء فالسلطة الخضراء يتناولها الجميع بشكل يومي ولا تخلو أي وجبة لأحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف المختلفة ولكل بلد لها طبق سلطة الخاص بها وتتميز مصر بكثر السلطات التي تقدمها بجانب كل وجبة وتعتبر السلطات التي تحتوي على أوراق ورقية خضراء مفيدة جدا لصحة الأنسان لعدم احتوائها على نسبة كوليسترول عالية وقليله السعرات الحرارية والصوديوم ومفيدة لمن يتبعون حمية غذائيةطريقة عمل السلطات والمقبلات بطرق مختلفة
ويطالب الأطفال شراء بعض السلطات من المحلات الخاصة لإحتوائها على مذاق خاص ورائع وتتفن جميع السيدات في تقديم ما هو جديد من السلطات لأفراد عائلتها لإرضاء جميع الأذواق وتبحث كل سيدة عبر الأنترنت على أسهل الوصفات التي تطبقها وتقدمها بشكل يومي وسريع لضمان نظافتها ومعظم مكونات السلطات متوفرة في كل منزل وتعد بأقل التكاليف الممكنة.طريقة عمل سلطة الكوسلو بطعم المطاعم
المكونات
- علبة مايونيز.
- كوب زبادي.
- حبة كرنب سلطة أخضر.
- حبة كرنب سلطة أحمر.
- أربع حبات جزر كبيرة.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
طريقة التحضير
- نقطع الكرنب الأخضر والأحمر شرائح طولية رفيعة.
- نقشر الجزر وتقشره ونبشره بالمبشرة.
- نحضر بولة عميقة.
- نضيف الكرنب والجزر ويقلب جيدا.
- نضيف الزبادي والمايونيز.
- نضيف الملح والفلفل ويقلب جيدا.
- تغرف في أطباق التقديم وتقدم بجانب الأكل.
المكونات
- نصف كيلو فاصوليا خضرا فريش.
- بصلتان أحمر جوليان.
- ربع كوب عسل أبيض ( عسل نحل ).
- ملعقتان كبيرة خل.
- زيت زيتون.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نحضر بولة عميقة.
- نضيف الخل وعسل النحل.
- نقلبهم جيدا حتي يذوب العسل تماما.
- نضيف البصل ويقلب جيدا.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ويقلب.
- نترك الدرسنج ( الصوص ) في الثلاجة.
- لمدة تتراوح بين النصف ساعه إلي الساعة.
- نقطع أطراف الفاصوليا.
- نقطعها إلي نصفين.
- نضعها في حلة بها ماء على نار متوسطة.
- نسلقها لمده عشر دقائق.
- نضيف الفاصوليا وهي ساخنة إلي الصوص.
- لتتشرب أكثر من الصوص.
- نضعها في الثلاجة في علبة محكمة الغلق حين الأستخدام.
المكونات
- كيلو بنجر.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- عصير ليمونة كبيرة.
طريقة التحضير
- نغسل البنجر جيداً بفرشاة تنظيف الخضروات.
- نزيل الطين والأتربة.
- نسلق البنجر لمده ربع ساعة.
- احتفظي بكمية من ماء السليق لعمل الدرسنج.
- قشري البنجر.
- قطعية مكعبات سميكة وضعية في بولة عميقة.
- نحضر بولة صغيرة.
- نضيف ربع كوب من ماء السليق.
- نضيف السكر، الثوم، الكمون، الملح.
- نخلطهم جيدا حتي يذوب الملح والسكر.
- نضيف البنجر وعصير الليمون ويقلب جيدا.
- ويصب في علبة محكمه الغلق.
- ويترك في التلاجة لمده ساعتين قبل التقديم.
- ومن الممكن حفظة في الثلاجة لمده أسبوع كامل.
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