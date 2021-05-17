طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد

كريم البقدونس والنشا ، من الكريمات الطبيعة القوية في إزالة التجاعيد وشد البشرة، لأنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ويحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تجديد الخلايا الميته، ويعمل أيضاً على تفتيح الوجه والمناطق الحساسة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تكلفنا شيء، لأن مكوناته رخيصة ومتوفرة بكثرة بالأسواق، وخاصة بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في المحلات التجارية والصيدليات، وتعتبر هذه المستحضرات التجميلية أمنه على الجسم والبشرة لأنها تتكون من مواد طبيعية مفيدة في تغذية البشرة، وليست لها أي أضرار جانبية على المدى البعيد، وهى عكس المستحضرات الكيميائية التي تؤثر على البشرة كلما تقدمنا في السن، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعة المفيدة للبشرة الدهنية والجافة والجسم بشكل عام، مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم الحلبة والكركم، وكريم الليمون والنشا، وكلها تجعل البشرة جميلة وخالية من التجاعيد والحبوب والبقع الداكنة والسوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لشد الوجه وإزالة التجاعيد في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلفة.

مكونات كريم البقدونس والنشا

يحتوي هذا الكريم على المكونات الآتية:-

حزمة بقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين

كوب من الماء.

علبة فارغة لوضع الكريم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع متابعينا على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا الرهيب في شد الوجه وإزالة التجاعيد في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونقطع فيه البقدونس، ونضع عليه كوب من الماء بحيث يغطي البقدونس. نضع الوعاء على نار متوسطة مدة خمس دقائق حتى يغلي البقدونس. نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بتصفية البقدونس عن طريق مصافه ذات فتحات صغيرة، أو عن طريق شاش. نضع ماء البقدونس على النار، ثم نضيف إليه ملعقة النشا الكبيرة، ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل، ويصبح لونه فاتح قليلاً. نطفئ النار ونقوم برفع الخليط، ونتركه جانباً حتى يبرد. نقوم بإضافة زيت الزيتون للخليط، ونقلب المكونات بشكل جيد. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الفازلين للمزيج، ونستمر في التقليب حتى يصبح لدينا مزيج كريمي متماسك. نقوم بوضعه في العلبة الفارغة، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. نخرج الكريم من الثلاجة، ثم نقوم بوضعه على الوجه والرقبة والأيدي، ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً. نكرر هذه الطريقة يومياً قبل النوم، وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشدود وخالي من التجاعيد، ويصبح لون البشرة أبيض وفاتح لأن هذا الكريم يحتوي على مادة الكولاجين.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

توجد فوائد كثيرة يحتوي عليها هذا الكريم الرهيب للبشرة وهى كالآتي:-

يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد.

يعمل على تجديد الخلايا الميته بالبشرة.

يعالج البقدونس والنشا البشرة الجافة.

يحفز من إنتاج مادة الكولاجين المهمة للبشرة.

يقضي على حب الشباب والبثور بكافة أنواعها، والتي تسبب مشاكل نفسية كبيرة للشباب في سن المراهقة.

يؤخر من ظهور الخطوط الرفيعة التي توجد حول الفم والجبهة.

يحد من ظهور البقع الداكنة، ويعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل كبير.

ماسك البقدونس والزبادي

يحتوي هذا القناع على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ماسك البقدونس والزبادي سهلة وبسيطة وهى كالآتي:-