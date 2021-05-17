طريقة عمل مخلل الزيتون الاسود اللذيذ الشهي بكل سهولة فى المنزل

يعتبر مخلل الزيتون الاسود من انواع المخللات التى عليها اقبال الكثير من الناس، فمعظم الناس يفضلونه دائما الى جانب الكثير من الوجبات لما له من طعم ومذاق جميل، فالكثير يحبونه مع وجبة الافطار ويدخل فى عمل وتزيين الكثير من الاكلات التى يفضلها الجميع مثل البيتزا والجبنة والكبدة، فهويعطى للاكل طعم مميز والاطفال ايضا يفضلونه كثيرا، وهو مفيد جدا لصحة الانسان فله فوائد عديدة سوف نعرفكم عليها من خلال هذا المقال، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة اعداد مخلل الزيتون الاسود. مكونات مخلل الزيتون الاسود مكونات مخلل الزيتون الاسود يحتوى مخلل الزيتون الاسود على مكونات سهلة وما عليك سوى شراء الزيتون وباقى المكونات موجودة فى المنزل وهذه الكمية تكفى حوالى 14 فرد وهى كالتالى: 4 كيلو من الزيتون الاسود.

4 كوب كبير من الخل الابيض.

كيلو من الملح الخشن.

زيت للتغطية. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مخلل الزيتون الاسود سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج اللى بعض الخطوات التى سوف نقدمها لكم وهى كما يلى: نقوم باحضار اناء كبير الحجم ونضع به كمية ماء مناسبة لكمية الزيتون وننعها على نار عالية حتى تغلي. ثم نضع الزيتون فى الماء المغلى لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يصقى جيدا من الماء. نقوم بفرد الزيتون على صينية كبيرة ونتركه حتى يجف من الماء ويقلب من فترة الى اخرى حتى يجف تماما. نضع الزيتون والملح فى اناء التخليل ونقلبهم جيدا ثم نضع عليه كمية من الماء حتى تغطى الاناء ويترك لمدة اسبوع. بعد اسبوع نقوم بتصفية الزيتون من الماء ثم نضع عليه ملح مرة اخرى ثم يغطى ويترك لمدة اسبوع اخرونقوم بتكرير هذه الخطوة مرتين اخرتين. بعد تصفيته اخر مرة نقوم بوضع الزيتون فى برطمان محكم الغلق ثم نضع عليه الزيت والخل ونقوم بغلقه جيدا وتركه لمدة 15 يوم ولا نقوم بفتح الاناء حتى تنتهى مدة التخليل ويحكم غلق البرطمان جيدا. ويقدم بجانب الاكلات المختلفة وبالف صحة وعافية. كيفية نجاح التخليل ان نلتزم بمدة التخليل وعدم فتح الغطاءعن البرطمان فى كل مرة. نضع الزيت فى برطمان التخليل لكى لا يجف. فوائد الزيتون الاسود يحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية لانه يحتوى على الاوميجا 3. كما يعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم مما يقلل من الاصابة بامراض القلب والشرايين. يحتوى كل 2 ملعقة كبيرة من الزيتون الاسود على 214 سعر حرارى. الوسوم

يعتبر مخلل الزيتون الاسود من انواع المخللات التى عليها اقبال الكثير من الناس، فمعظم الناس يفضلونه دائما الى جانب الكثير من الوجبات لما له من طعم ومذاق جميل، فالكثير يحبونه مع وجبة الافطار ويدخل فى عمل وتزيين الكثير من الاكلات التى يفضلها الجميع مثل البيتزا والجبنة والكبدة، فهويعطى للاكل طعم مميز والاطفال ايضا يفضلونه كثيرا، وهو مفيد جدا لصحة الانسان فله فوائد عديدة سوف نعرفكم عليها من خلال هذا المقال، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة اعداد مخلل الزيتون الاسود. مكونات مخلل الزيتون الاسود مكونات مخلل الزيتون الاسود يحتوى مخلل الزيتون الاسود على مكونات سهلة وما عليك سوى شراء الزيتون وباقى المكونات موجودة فى المنزل وهذه الكمية تكفى حوالى 14 فرد وهى كالتالى: 4 كيلو من الزيتون الاسود.

4 كوب كبير من الخل الابيض.

كيلو من الملح الخشن.

زيت للتغطية. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مخلل الزيتون الاسود سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج اللى بعض الخطوات التى سوف نقدمها لكم وهى كما يلى: نقوم باحضار اناء كبير الحجم ونضع به كمية ماء مناسبة لكمية الزيتون وننعها على نار عالية حتى تغلي. ثم نضع الزيتون فى الماء المغلى لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يصقى جيدا من الماء. نقوم بفرد الزيتون على صينية كبيرة ونتركه حتى يجف من الماء ويقلب من فترة الى اخرى حتى يجف تماما. نضع الزيتون والملح فى اناء التخليل ونقلبهم جيدا ثم نضع عليه كمية من الماء حتى تغطى الاناء ويترك لمدة اسبوع. بعد اسبوع نقوم بتصفية الزيتون من الماء ثم نضع عليه ملح مرة اخرى ثم يغطى ويترك لمدة اسبوع اخرونقوم بتكرير هذه الخطوة مرتين اخرتين. بعد تصفيته اخر مرة نقوم بوضع الزيتون فى برطمان محكم الغلق ثم نضع عليه الزيت والخل ونقوم بغلقه جيدا وتركه لمدة 15 يوم ولا نقوم بفتح الاناء حتى تنتهى مدة التخليل ويحكم غلق البرطمان جيدا. ويقدم بجانب الاكلات المختلفة وبالف صحة وعافية. كيفية نجاح التخليل ان نلتزم بمدة التخليل وعدم فتح الغطاءعن البرطمان فى كل مرة. نضع الزيت فى برطمان التخليل لكى لا يجف. فوائد الزيتون الاسود يحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية لانه يحتوى على الاوميجا 3. كما يعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم مما يقلل من الاصابة بامراض القلب والشرايين. يحتوى كل 2 ملعقة كبيرة من الزيتون الاسود على 214 سعر حرارى.

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