اعملي البرجر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة مثل الجاهز

يعتبر البرجر من الوجبات الشهية واللذيذة والمميزة عند الكثيرين من الأشخاص وبالتحديد الأطفال، فيتم تحضيره بالفول الصويا ويتم تقديمه في ساندوتشات أو بجانب المكرونة، وهناك الكثيرين الذين يجهلون طريقة تحضيرالبرجر بالفول الصويا لذلك سوف نذكر إليكم طريقة عمل البرجر بالفول الصويا. طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت المقادير نصف كيلو من اللحم الأحمر.

كوب من الفول الصويا.

حبة من البصل ذو الحجم المتوسط.

نصف ملعقة من بصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من خليط الخردل. خطوات تحضير البرجر في البيت القيام بنقع فول الصويا في المياه المغلي ويتم تركه لمدة نصف ساعة مع إضافة كمية إضافية من المياه ليصبح فول الصويا مغطي بالمياه. يتم تصفية فول الصويا من المياه ويتم فرمه في الخلاط الكهربائي مع كلاً من اللحم والبصل والتوابل السابقة. يتم وضع غطاء على المزيج بشكل محكم مناً لتكون القشرة الجافة وبعد ذلك يتم تركه لحين أن يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة. القيام بإخراجه من الثلاجة ثم العمل على تشكيل على شكل أقراص دائرية سواء بالقطاعات الدائرية أو باستخدام اليدين وذلك بفرد خليط اللحم بالقطاعة وبعد ذلك يتم وضعه في الصينية ومن الأفضل أن يتم وضع أكياس دائرين أسفل وأعلى الخليط وبذلك يكون الخليط منحصر بين الأكياس البلاستيكية وبالتالي لا يلتصق نهائياً، وبعد ذلك يتم فرده بالنشابة ثم يتم تشكيله باستخدام القطاعة الدائرية. الحرص على رص كافة الأقراص متباعدة عن بعضها البعض، وبين القرص والأخر يتم وضع كيس بلاستيك وذلك من أجل إخراج القرص بكل سهولة. القيام بتخزين الخليط في الفريزر لحين أن يتم استخدامه. القيام بتحمير البرجر على نار هادئة بالإضافة لكمية قليلة من الزبدة، ويتم تغطيته من أجل أن يكون رطب. القيام بقلبه على الوجه الأخر لكي يتحمر أيضاً، يتم تقديم البرجر في عيش الكيزر. فيتم وضع طبقة المايونيز والخس أولاً ثم يتم وضع قرص البرجر ثم يتم إضافة الكاتشب ثم حلقات البصل والطماطم والجبنة الشيدر ويتم إدخاله إلى الميكروويف أو الفرن على الشوية لبضع الوقت لحين أن تسيح الجبنة. خطوات تحضير البرجر في البيت الوسوم

يعتبر البرجر من الوجبات الشهية واللذيذة والمميزة عند الكثيرين من الأشخاص وبالتحديد الأطفال، فيتم تحضيره بالفول الصويا ويتم تقديمه في ساندوتشات أو بجانب المكرونة، وهناك الكثيرين الذين يجهلون طريقة تحضيرالبرجر بالفول الصويا لذلك سوف نذكر إليكم طريقة عمل البرجر بالفول الصويا. طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت المقادير نصف كيلو من اللحم الأحمر.

كوب من الفول الصويا.

حبة من البصل ذو الحجم المتوسط.

نصف ملعقة من بصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من خليط الخردل. خطوات تحضير البرجر في البيت القيام بنقع فول الصويا في المياه المغلي ويتم تركه لمدة نصف ساعة مع إضافة كمية إضافية من المياه ليصبح فول الصويا مغطي بالمياه. يتم تصفية فول الصويا من المياه ويتم فرمه في الخلاط الكهربائي مع كلاً من اللحم والبصل والتوابل السابقة. يتم وضع غطاء على المزيج بشكل محكم مناً لتكون القشرة الجافة وبعد ذلك يتم تركه لحين أن يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة. القيام بإخراجه من الثلاجة ثم العمل على تشكيل على شكل أقراص دائرية سواء بالقطاعات الدائرية أو باستخدام اليدين وذلك بفرد خليط اللحم بالقطاعة وبعد ذلك يتم وضعه في الصينية ومن الأفضل أن يتم وضع أكياس دائرين أسفل وأعلى الخليط وبذلك يكون الخليط منحصر بين الأكياس البلاستيكية وبالتالي لا يلتصق نهائياً، وبعد ذلك يتم فرده بالنشابة ثم يتم تشكيله باستخدام القطاعة الدائرية. الحرص على رص كافة الأقراص متباعدة عن بعضها البعض، وبين القرص والأخر يتم وضع كيس بلاستيك وذلك من أجل إخراج القرص بكل سهولة. القيام بتخزين الخليط في الفريزر لحين أن يتم استخدامه. القيام بتحمير البرجر على نار هادئة بالإضافة لكمية قليلة من الزبدة، ويتم تغطيته من أجل أن يكون رطب. القيام بقلبه على الوجه الأخر لكي يتحمر أيضاً، يتم تقديم البرجر في عيش الكيزر. فيتم وضع طبقة المايونيز والخس أولاً ثم يتم وضع قرص البرجر ثم يتم إضافة الكاتشب ثم حلقات البصل والطماطم والجبنة الشيدر ويتم إدخاله إلى الميكروويف أو الفرن على الشوية لبضع الوقت لحين أن تسيح الجبنة. خطوات تحضير البرجر في البيت

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