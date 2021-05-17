علاج الهالات السوداء والتخلص منها حيث يعانى الكثير من الرجال والنساء من الهالات السوداء حول منطقة العين ويسبب ذلك الضيق والانزعاج للشخص الذي يعانى منها حيث تجعله يبدو دائما مرهق ومتعب وتؤثر على المظهر الجمالي وقد يرجع ذلك أحيانا للعوامل الوراثية وقد يرجع لإتباع نظام غذائي خاطئ ويمكن التخلص من هذه الهالات بطرق بسيطة وسهلة وإتباع روتين يومي صحي .

أسباب الهالات السوداء

إذا تم التعرف على أسباب ظهور الهالات السوداء يصبح من السهل علاجها والقضاء عليها حيث أنه يوجد أسباب عديدة تؤدى لظهور الهالات السوداء منها :

عدم شرب الماء بكمية كافية يسبب الجفاف ويتسبب في ظهور الهالات السوداء حول العين .

السهر وقلة النوم وعدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم أثناء الليل .

شرب كمية كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه والمياه الغازية والمنبهات .

فرك العين حيث تتميز منطقة حول العين برقتها والجلد في هذه المنطقة حساس جدا لذا يجب التعامل برفق مع هذه المنطقة .

قد ترجع الهالات السوداء للعوامل الوراثية .

سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن والإصابة بالأنيميا يتسبب في ظهور الهالات السوداء .

التوتر والقلق والحالة المزاجية السيئة والتعب والإرهاق تتسبب في ظهور الهالات السوداء .

اكل الموالح بكثرة يتسبب في ظهور الهالات السوداء حيث يسبب احتباس الماء في الجسم .

التدخين من العوامل المؤثرة على ظهور الهالات السوداء .

التقدم في العمر حيث يتم ملاحظة انه مع التقدم في العمر تظهر الهالات السوداء .

كيفية علاج الهالات السوداء و علاج الهالات السوداء منها

يمكن علاج الهالات السوداء بإتباع بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالروتين اليومى وكذلك النظام الغذائي الصحي مثل :