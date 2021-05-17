علاج الهالات السوداء والتخلص منها حيث يعانى الكثير من الرجال والنساء من الهالات السوداء حول منطقة العين ويسبب ذلك الضيق والانزعاج للشخص الذي يعانى منها حيث تجعله يبدو دائما مرهق ومتعب وتؤثر على المظهر الجمالي وقد يرجع ذلك أحيانا للعوامل الوراثية وقد يرجع لإتباع نظام غذائي خاطئ ويمكن التخلص من هذه الهالات بطرق بسيطة وسهلة وإتباع روتين يومي صحي .أسباب الهالات السوداء
إذا تم التعرف على أسباب ظهور الهالات السوداء يصبح من السهل علاجها والقضاء عليها حيث أنه يوجد أسباب عديدة تؤدى لظهور الهالات السوداء منها :
- عدم شرب الماء بكمية كافية يسبب الجفاف ويتسبب في ظهور الهالات السوداء حول العين .
- السهر وقلة النوم وعدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم أثناء الليل .
- شرب كمية كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه والمياه الغازية والمنبهات .
- فرك العين حيث تتميز منطقة حول العين برقتها والجلد في هذه المنطقة حساس جدا لذا يجب التعامل برفق مع هذه المنطقة .
- قد ترجع الهالات السوداء للعوامل الوراثية .
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن والإصابة بالأنيميا يتسبب في ظهور الهالات السوداء .
- التوتر والقلق والحالة المزاجية السيئة والتعب والإرهاق تتسبب في ظهور الهالات السوداء .
- اكل الموالح بكثرة يتسبب في ظهور الهالات السوداء حيث يسبب احتباس الماء في الجسم .
- التدخين من العوامل المؤثرة على ظهور الهالات السوداء .
- التقدم في العمر حيث يتم ملاحظة انه مع التقدم في العمر تظهر الهالات السوداء .
يمكن علاج الهالات السوداء بإتباع بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالروتين اليومى وكذلك النظام الغذائي الصحي مثل :
- شرب الماء بكمية كبيرة خلال اليوم .
- النوم أثناء الليل والحصول على عدد ساعات كافية من النوم يؤثر بشكل كبير على اختفاء الهالات حول العين ويجعل البشرة نضرة ومشرقة .
- التقليل من المشروبات التي تحتوى على الكافيين .
- الراحة والهدوء والاسترخاء والبعد عن التوتر والقلق .
- الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يحتوى على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم .
- يمكن استشارة الطبيب إذا استدعى الأمر ذلك ويلجأ بعض الأطباء للعلاج بالتقشير والعلاج بالحقن والكريمات والمراهم الطبية العلاجية .
- يمكن عمل بعض الوصفات المنزلية التي تساعد على تهدئة الهالات والتخفيف من حدتها مثل استخدام أكياس الشاي الأخضر وماسك الزبادي وشرائح الخيار والطماطم وزيت اللوز الحلو وماسك القهوة وماسك العسل الأبيض وكذلك ماء الورد .
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علاج الهالات السوداء والتخلص منها حيث يعانى الكثير من الرجال والنساء من الهالات السوداء حول منطقة العين ويسبب ذلك الضيق والانزعاج للشخص الذي يعانى منها حيث تجعله يبدو دائما مرهق ومتعب وتؤثر على المظهر الجمالي وقد يرجع ذلك أحيانا للعوامل الوراثية وقد يرجع لإتباع نظام غذائي خاطئ ويمكن التخلص من هذه الهالات بطرق بسيطة وسهلة وإتباع روتين يومي صحي .أسباب الهالات السوداء
إذا تم التعرف على أسباب ظهور الهالات السوداء يصبح من السهل علاجها والقضاء عليها حيث أنه يوجد أسباب عديدة تؤدى لظهور الهالات السوداء منها :
- عدم شرب الماء بكمية كافية يسبب الجفاف ويتسبب في ظهور الهالات السوداء حول العين .
- السهر وقلة النوم وعدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم أثناء الليل .
- شرب كمية كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه والمياه الغازية والمنبهات .
- فرك العين حيث تتميز منطقة حول العين برقتها والجلد في هذه المنطقة حساس جدا لذا يجب التعامل برفق مع هذه المنطقة .
- قد ترجع الهالات السوداء للعوامل الوراثية .
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن والإصابة بالأنيميا يتسبب في ظهور الهالات السوداء .
- التوتر والقلق والحالة المزاجية السيئة والتعب والإرهاق تتسبب في ظهور الهالات السوداء .
- اكل الموالح بكثرة يتسبب في ظهور الهالات السوداء حيث يسبب احتباس الماء في الجسم .
- التدخين من العوامل المؤثرة على ظهور الهالات السوداء .
- التقدم في العمر حيث يتم ملاحظة انه مع التقدم في العمر تظهر الهالات السوداء .
يمكن علاج الهالات السوداء بإتباع بعض النصائح والإرشادات الخاصة بالروتين اليومى وكذلك النظام الغذائي الصحي مثل :
- شرب الماء بكمية كبيرة خلال اليوم .
- النوم أثناء الليل والحصول على عدد ساعات كافية من النوم يؤثر بشكل كبير على اختفاء الهالات حول العين ويجعل البشرة نضرة ومشرقة .
- التقليل من المشروبات التي تحتوى على الكافيين .
- الراحة والهدوء والاسترخاء والبعد عن التوتر والقلق .
- الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يحتوى على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم .
- يمكن استشارة الطبيب إذا استدعى الأمر ذلك ويلجأ بعض الأطباء للعلاج بالتقشير والعلاج بالحقن والكريمات والمراهم الطبية العلاجية .
- يمكن عمل بعض الوصفات المنزلية التي تساعد على تهدئة الهالات والتخفيف من حدتها مثل استخدام أكياس الشاي الأخضر وماسك الزبادي وشرائح الخيار والطماطم وزيت اللوز الحلو وماسك القهوة وماسك العسل الأبيض وكذلك ماء الورد .
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