ماهي اضرار الليمون والعسل على الريق، دوت الخليج أضرار لا تحدث إلا في حال الإفراط في شرب خليط عصير الليمون مع العسل، أو في حال وجود حساسية من مكونات ذلك المزيج، كما أنه مزيج لا يناسب من يعانون من أي أمراض في الجهاز الهضمي، وعن الأضرار وردت في موقع "الاستشاري" الطبي، وهي في التالي.

ماهي اضرار الليمون والعسل على الريق:

الإفراط في شرب عصير الليمون يسبب تآكل مينا الأسنان.

مزيج الليمون مع العسل يعتبر مدر طبيعي للبول والإفراط في شربه يسبب زيادة إنتاج البول، مما ييبب طرد كميات كبيرة من الصوديوم في الجسم وانخفاض نسبته في الدم.

الجفاف أحد أضرار الإفراط في شرب الليمون و العسل على الريق.

العسل يحتوي على حبوب اللقاح لذلك فهو لا يناسب مرضى حساسية اللقاح.

فوائد الليمون والعسل على الريق:

يحتوي مزيج الليمون والعسل على نسبة مرتفعة من فيتامين ج الذي يقضي على البكتيريا المسببة للأمراض الموسمية.

شرب الليمون والعسل على الريق يعزز جهاز المناعة في الجسم عن طريق زيادة إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.

يحتوي كل من الليمون والعسل على مضادات للبكتيريا، والميكروبات تساهم في تنقية الجسم من السموم.

شرب مزيج الليمون والعسل على الريق يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي ويقي من اضطراباته ويحسن من عملية الإخراج.

مزيج الليمون والعسل يحسن من الجلد والبشرة ويقلل من علامات التقدم بالسن ويقي من شيخوخة البشرة المبكرة ويساهم في تخفيف ظهور حب الشباب.

شرب مزيج تناول الليمون والعسل على الريق يقلل من معدل الكوليسترول الضار بالدم ويرفع من معدل الكوليسترول الجيد.

مضادات الأكسدة في كل من العسل والليمون تساهم في وقاية الجسم من عدد من الأمراض منها الأمراض السرطانية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.