الشاي بأنواعه من أكثر أنواع المشروبات استهلاكًا حول العالم، وأحد أبرز أسباب شربه الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ومن منطلق ذلك كثيرًا ما ينصح مختصو التغذية بشرب أنواع معينة من الشاي لتحقيق الاسترخاء ومعالجة أحد أبرز اضطرابات النوم وهو الأرق، وعن ذلك عدد موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، أنواع الشاي الي تحقق ذلك وهي:

أنواع الشاي التي تساعد على النوم والاسترخاء:

شاي اللافندر: يعرف عن زهرة اللافندر أنها ذات رائحة ونكهة مميزة تعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر، كما تساهم في الخلود للنوم وتحسين جودته

شاي بلسم الليمون: تشتهر عشبة بلسم الليمون بالخصائص الطبية والعلاجية وكذلك رائحتها الزكية وطعمها العطري المميز، مما يجعلها عشبة مناسبة للتخلص من التوتر والقلق واضطرابات الأعصاب الذهنية، وشربها كنوع من أنواع الشاي يحفز النوم والراحة.

شاي حشيشة الهر: تشتهر عشبة حشيشة الهر بقدرتها على التخلص من التوتر والقلق والأرق بشكل طبيعي، وتستخدم في كثير من دول العالم من أجل ذلك.

شاي البابونج: أشهر أنواع شاي الأعشاب، ويعرف عنه مجموعة من الفوائد الصحية، ومنها تهدئة الأعصاب والشعور بالهدوء وعلاج التوتر و القلق والمساعدة على الاسترخاء، ويشرب شاي البابونج لعلاج الأرق والمساعدة على النوم لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تنشيط المستقبلات الموجودة في الدماغ المسؤولة عن النوم.

شاي زهرة الآلام: من أهم فوائد شاي من زهرة الآلام محاربة القلق والتوتر وتهدئة الأعصاب والمساعدة على الهدوء وتحقيق الاسترخاء البدني و الذهني، وهو من أنواع الشاي المهمة في علاج الأرق واضطرابات النوم بشكل طبيعي، وشربه قبل النوم يساعد في تحسين جودة النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.