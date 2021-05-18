طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ والشهي مع الأرز بالزعفران بطريقة بسيطة وسريعة

الشيش طاووق ، من الأكلات اللذيذة والشهية والتي تنال إعجاب ورضا جميع من تذوقها، وهي تتميز بمذاق خاص وفريد ومحبب لدى كل الناس، وهي أكلة تركية الأصل، وقد نالت شهرة كبيرة في بلاد شرقية عدة لما تتميز به من مذاق رائع وجميل، وهي من الأكلات التي يقبل عليها الكبير والصغير. كما يمكنك إعدادها في العزائم والموائد أو الحفلات والافراح وسوف تضفي على مائدتك منظرا جذابا وجميلا. وهو يحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة لدي أغلب الناس وإن لم تكن متوفرة فهي سهلة الجلب وطريقة تحضيرها سهلة وليست صعبة وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ والشهي مع الأزر بالزعفران بطريقة بسيطة وسريعة.

مكونات الشيش طاووق

يتكون الشيش طاووق من مكونات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

4 ملاعق كبيرة زبادي.

ربع كوب كاتشب.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة دبس الفلفل.

عصير نصف ثمرة ليمون.

5 فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

1200 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات وسط.

أعواد خشبية منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

مقادير الأرز بالزعفران

القليل من الزيت.

بصلة مفرومة ناعم.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

2 كوب أرز بسمتي مغسول جيدا ومصفى من الماء.

القليل من الزعفران مع القليل من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

3 كوب من الماء.

ورق غار.

طريقة التحضير

يتم تحضير الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والكاتشب والزيت النباتي ودبس الفلفل وعصير الليمون والثوم المفروم والسبع بهارات والكزبرة والببريكا والزنجبيل البودرة والقرفة والهيل المطحون والفلفل الاسود والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليهم صدور الدجاج المقطعة مكعبات وسط ونخلطهم جيدا بالتتبيله.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك الدجاج مع التتبيله في الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.

بعد ذلك نشك الدجاج في الأعواد مع البصل والفلفل الألوان.

بعد ذلك نقوم بشوى الشيش طاووق على شواية مسخنة مسبقا على درجة حرارة أعلى من المتوسط ونضع فيها القليل من الزيت النباتي وعندما تتحمر من الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى، ثم نرفع الشيش طاووق من الشواية ونضعه جانبا.

طريقة تحضير الأرز بالزعفران