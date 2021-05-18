جهزي واعملي فطائر الدجاج على الصاج بطريقة 2021 مضمونة وسريعة

تعتبر فطائر الدجاج على الصاج التي يتم عملها على الصاج هي طريقة لبنانية حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية وفلسطين والأمارات ودول الخليج والبلدان العربية، وتتميز بالطعم الشهي والمذاق الرائع الذي يفضله العديد من الكبار والأطفال، ويوجد به العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الأنسان حتى نكون بصحة جيدة حيث يوجد به سعرات حرارية وبروتينات وكربوهيدرات، ويتم عملها على الصاج وهو عبارة عن قطعة من الحديد وتكون على شكل دائري، وتعتبر الفطائر تندرج تحت بند الوجبات السريعة، ومن السهل عملها بالمنزل وبتكلفة قليلة جداً عن المطاعم عالية الثمن، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على مكونات وطريقة تحضير فطائر الدجاج على الصاج من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل فطائر الدجاج على الصاج

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات فطائر الدجاج على الصاج وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض أو الأسمر.

ملعقة صغيرة من السكر.

مائتان وخمسون جرام من صدور الدجاج المخلية.

نصف ملعقة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت.

كوب كبير من اللبن السائل.

رشة خفيفة من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة الموتزريلا.

فص ثوم مفروم.

فلفل أخضر مقطع.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة من بهارات الدجاج.

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم، ونضع به الدقيق واللبن والخميرة الفورية والسكر والملح والماء الدافئ ونقوم بعملية العجن بواسطة المضرب ويتم تقليب الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة مناسبة ويتم تغطية العجين بقطعة من القماس لمدة نصف ساعة حتى تتخمر. نقوم بتقطيع الحين الى كرات ونتركها للاستخدام.

طريقة الحشو

نقوم بتقطيع الصدور الى قطع صغيرة ثم نحضر إناء ونضع به الزيت وقطع الدجاج والبصل والثوم والفلفل الأخضر المقطع وبهارات الدجاج والكمون والفلفل الأسود، ويتم رفع المكونات على النار لمدة ربع ساعة مع التقليب المستمر حتى تقترب من السوى.

طريقة عمل العجينةطريقة التحضير

سوف نتعرف في موضوعنا هذا على تحضير فطائر الدجاج على الصاج وهى كالآتي:-