طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

صينية الجلاش باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات المشهورة جداً في الوطن العربي، ويمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل صينية الجلاش
تتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- نصف كوب جبنة بارميزان.
- أوراق من الجلاش.
- بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير إناء ونضع به الزيت ونضع بها البصل المفروم والثوم ونقلب المكونات جيداً حتى يزيل.
- ثم نضيف اللحم ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات لمدة عشر دقائق من حين لآخر حتى ينضج.
- نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف الجبنة البارميزان ونقلب المكونات ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بدهن قالب مستطيل بالقليل من الزبدة، نقوم بفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالقليل من الزبدة، ونكرر الخطوات السابقة حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- نقوم بتوزيع جزء من خليط اللحم ونكرر مرة آخر حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- نكرر العملية حتي الحصول على ثلاث طبقات من أوراق الجلاش واللحمة المفرومة.
- نقوم بوضع القالب في الفرن لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ندهن وجه القالب بالبيض والحليب.
- نرجع القالب الي الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً قبل التقطيع وتقدم بجانب الصلصة بالهنا والشفا.
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صينية الجلاش باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات المشهورة جداً في الوطن العربي، ويمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل صينية الجلاش
تتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- نصف كوب جبنة بارميزان.
- أوراق من الجلاش.
- بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير إناء ونضع به الزيت ونضع بها البصل المفروم والثوم ونقلب المكونات جيداً حتى يزيل.
- ثم نضيف اللحم ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات لمدة عشر دقائق من حين لآخر حتى ينضج.
- نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف الجبنة البارميزان ونقلب المكونات ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بدهن قالب مستطيل بالقليل من الزبدة، نقوم بفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالقليل من الزبدة، ونكرر الخطوات السابقة حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- نقوم بتوزيع جزء من خليط اللحم ونكرر مرة آخر حتي الحصول على خمس ورقات من الجلاش.
- نكرر العملية حتي الحصول على ثلاث طبقات من أوراق الجلاش واللحمة المفرومة.
- نقوم بوضع القالب في الفرن لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ندهن وجه القالب بالبيض والحليب.
- نرجع القالب الي الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً قبل التقطيع وتقدم بجانب الصلصة بالهنا والشفا.
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