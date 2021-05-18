طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

صينية الجلاش باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات المشهورة جداً في الوطن العربي، ويمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.

مكونات عمل صينية الجلاش

تتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

٢ فص ثوم مهروس.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف كوب جبنة بارميزان.

أوراق من الجلاش.

بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-