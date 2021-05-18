كريم خارق ليس له مثيل لتبييض الوجه وشد البشرة في 3 ليالي فقط، هل تبحثين عن وصفة مجربة ومضمونة مئة بالمئة لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد؟، لا ترهقي نفسك في البحث طويلاً فلا يوجد خلطة طبيعية تعطيكي نفس نتائج خلطة اليوم، حيث تمنحك وجه صافي زجاجي كالمرآة تماماً خالي من أي شوائب أو بثور أو آثار حبوب، فهي تساعد في حل جميع مشاكل الوجه والرقبة في أسرع وقت، وتقوم بإعطاء وجهك تبييض فوري، كما أنها صالحة لجميع أنواع البشرة ولكل الفئات العمرية وليس لها أضرار إطلاقاً.

كريم تبييض الوجه وشد البشرة في 3 ليالي

احضري نصف كوب من الأرز فهو بمثابة كنز للبشرة وذلك لأنه يعمل كمقشر جيد للبشرة ومضاد لشيخوخة الجلد، وهو غني بالعديد من الفيتامينات التي تحسن البشرة وتعمل على إنتاج خلايا جديدة، وأيضاً له قدرة فعالة في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات، وأيضاً يعالج البشرة المتضررة من أشعة الشمس ويعمل كواقي طبيعي لاحتوائه على عدة أحماض تعمل على حماية البشرة، احضري أيضا كوب كبير من الماء بما يعادل ربع لتر تقريباً، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، عصير ربع حبة من الليمون، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

لتجهيز كريم تبييض البشرة منزلياً احضري إناء فارغ للطهي ويوضع به مقدار الأرز والماء، ثم يرفع الإناء على النار ويترك حتى يصبح لون الماء أبيض ويتم طهي الأرز، بعد ذلك يتم رفع الإناء بعيداً ثم يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي لطحنه جيداً، بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستخدام مصفاة رقيقة العيون، ويمكنك إستخدام الخليط بهيئته الحالية هكذا كغسول يومي للبشرة، ضعيه في قنينة من الزجاج ورشيه على وجهك كل صباح أو ضعيه على قطنة دائرية، وامسحي به وجهك ثم يترك ليجف ثم يغسل الوجه بعدها بالماء.

يتم وضع نصف الكمية التي حصلنا عليها في إناء ثم يتم إضافة مقدار النشا وعصير الليمون، ثم يتم وضع الإناء على نار هادئة مع التحريك المستمر إلى أن يتم الحصول على قوام كريمي متجانس وبعدها يرفع الإناء بعيدا عن النار، بعد ذلك يتم إضافة مقدار زيت اللوز الحلو ويتم التقليب، يحفظ الخليط في علبة زجاجية في الثلاجة. يطبق على البشرة بطبقة سميكة مع التدليك بأطراف الأصابع إلى أن تتشربه البشرة إلى حد ما، ثم يترك إلى أن يجف ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، يستعمل هذا الكريم يوميا للحصول على بشرة بيضاء صافية.