حضري بلح الشام المقرمش في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين، حيث يكثر تناولها في شهر رمضان بالتحديد، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيره بدلاص من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام. طريقة عمل بلح الشام في البيت طريقة عمل بلح الشام في البيت المقادير كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع فنجان من الزيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

قطر. مكونات القطر كأسان من السكر.

كأسان من المياه. خطوات تحضير بلح الشام خطوات تحضير بلح الشام يتم تحضير بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية هذه الطريقة: إحضار إناء ويتم رفعه على النار ثم وضع فيه كلاً من المياه والزيت ويتم تركهم على النار حتى الغليان. بعد ذلك يتم إضافة النشا والفانيليا أثناء الغلي مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يظهر إليكم العجين وهو متماسك. يتم رفع العجين من على النار وبعد ذلك يتم الخلط جيداً باستخدام العجان ثم يتم تركها قليلاً لحين أن تبرد. يتم البدء في إضافة البيض بصورة تدريجية، ومع كل بيضة يتم خلط المزيج جيداً. يتم نقل العجين وتركه في قمع الحلويات من أجل تشكيل بلح الشام ثم يتم وضعه في الزيت الساخن. بعد ذلك يتم الانتظار لحين أن يتحول لونه إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم وضعه في القطر البارد. بعد ذلك يتم رفع بلح الشام من القطر ويتم تصفيه ثم يتم وضعه في طبق التقديم. طريقة تحضير القطر طريقة تحضير القطر القطر يتم استخدامه في الكثير من الحلويات لأنه يزيد من جمال المذاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير القطر: القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والسكر ويتم الانتظار حتى الغليان. بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون مع رشة الفانيليا ويتم ترك الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم القيام برفعه من على النار. القيام بترك القطر لحين أن يبرد ثم بعد ذلك يتم وضع بلح الشام فيه، هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير بلح الشام وبالهناء على الجميع. الوسوم

يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين، حيث يكثر تناولها في شهر رمضان بالتحديد، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيره بدلاص من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام. طريقة عمل بلح الشام في البيت طريقة عمل بلح الشام في البيت المقادير كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع فنجان من الزيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

قطر. مكونات القطر كأسان من السكر.

كأسان من المياه. خطوات تحضير بلح الشام خطوات تحضير بلح الشام يتم تحضير بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية هذه الطريقة: إحضار إناء ويتم رفعه على النار ثم وضع فيه كلاً من المياه والزيت ويتم تركهم على النار حتى الغليان. بعد ذلك يتم إضافة النشا والفانيليا أثناء الغلي مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يظهر إليكم العجين وهو متماسك. يتم رفع العجين من على النار وبعد ذلك يتم الخلط جيداً باستخدام العجان ثم يتم تركها قليلاً لحين أن تبرد. يتم البدء في إضافة البيض بصورة تدريجية، ومع كل بيضة يتم خلط المزيج جيداً. يتم نقل العجين وتركه في قمع الحلويات من أجل تشكيل بلح الشام ثم يتم وضعه في الزيت الساخن. بعد ذلك يتم الانتظار لحين أن يتحول لونه إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم وضعه في القطر البارد. بعد ذلك يتم رفع بلح الشام من القطر ويتم تصفيه ثم يتم وضعه في طبق التقديم. طريقة تحضير القطر طريقة تحضير القطر القطر يتم استخدامه في الكثير من الحلويات لأنه يزيد من جمال المذاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير القطر: القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والسكر ويتم الانتظار حتى الغليان. بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون مع رشة الفانيليا ويتم ترك الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم القيام برفعه من على النار. القيام بترك القطر لحين أن يبرد ثم بعد ذلك يتم وضع بلح الشام فيه، هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير بلح الشام وبالهناء على الجميع.

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