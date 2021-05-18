صعب جداً تلاقي حد مابيحبش المكرونة، يمكن نختلف على طريقة تحضيرها او مثلا الصوص او الاضافات الي بنضيفها عليها، لكن المبدأ واحد.. كلنا بنحب المكرونة.. وعشان مكرونة الماك أند تشيز أو mac & cheese بسهولة وسرعة ومن غير تكلفة وفي 3 خطوات بس، خلينا نبدأ الوصفة سوا، الكمية في الوصفة دي تكفي 4 أفراد. طريقة تحضير وصفة الماك أند تشيز الشهيرة في 3 خطوات بس mac & cheese المكونات اللي هتحتاجيها 5 كوبايات من اللبن، تقريباً لتر. حوالي نصف كيلو مكرونة بالشكل اللي بتحبيه، بس الشائع في الوصفة دي استخدام المكرونة متوسطة الحجم. كوبايتين او حوالي 200 جرام من الجبنة الشيدر المبشورة. طريقة التحضير الخطوة الأولى: في حلة واسعة حطي كمية الحليب كاملة وسيبيها تغلي. الخطوة الثانية: ضيفي المكرونة نية بدون سلق، وقلبيها باستمرار وسيبيها تستوي، المكرونة هتحتاج تقريباً 10 دقايق علشان تستوي في الحليب، او ممكن تسويها للدرجة اللي تحبيها حسب تفضيلك. الخطوة الثالثة: اطفي النار على المكرونة اول ما تستوي، وضيفي كمية الجبنة الشيدر بالتدريج مع التقليب لحد ما تمتزج مع الحليب وتكون زي صوص تقيل شوية، ويكون الصوص مغطي كمية المكرونة كويس، طبعا ممكن تتحكمي في كمية اللبن وتزوديها اكتر لو بتحبي الصوص خفيف شوية، او تزودي الجبنة لو بتحبي الصوص تقيل وطعم الجبنة واضح زيادة. شوفي معانا فيديو لوصفة mac & cheese اعرفي معانا كمان 4 وصفات سهلة ولذيذة بالبطاطس

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