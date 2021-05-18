أتعلمي الوصفة السحرية لبلح الشام بالنوتيلا الرائعة وحضريها لأطفالك

بلح الشام بالنوتيلا من الحلويات التي ترجع أصولها لسوريا وهذا يظهر في سبب تسميتها للبلدة التي اكتشفت فيها، وأيضاً إلى شكلها التي يشبه البلح قليلاً، وهي عبارة عن عجينة بمكونات معينة تخلط وتشكل على هيئة أصابع البلح ثم تقلى في الزيت وتغمس في الشربات المخصص لها.

بلح الشام بالنوتيلا

النوتيلا من الإضافات التي تعطي مذاقاً رائعاً للحلويات من بينها بلح الشام، فيمكن القيام بـ بلح الشام بالنوتيلا كما يلي :

مكونات بلح الشام بالنوتيلا

كوب ماء.

كوب دقيق.

ربع كوب زبدة.

عدد 4 بيضات.

ملعقتان فانيليا سائلة.

كوب نوتيلا ذائبة.

نصف كوب بندق مجروش.

نضع الماء والزبدة في وعاء على نار متوسطة ونتركهم ليغلي الماء.

ثم نضيف الدقيق عليهم ونقلبهم جيداً.

ثم نرفع العجين من على النار ونتركه جانباً ليبرد.

ثم نضيف بيضة واحدة تلو الأخرى ونقلب ليختفي البيض مع العجين.

ثم نضيف الفانيليا ونقلب جيداً، وبعدها نضع العجين في كيس مخصص لبلح الشام.

ونضع بلح الشام بعد تشكيله في زيت كثيف سخن، ونتركه ليأخذ لون ذهبي من كافة الجهات.

ثم نرفع بلح الشام من الزيت ونتركه جانباً ليبرد.

ثم نضع النوتيلا في كيس تزيين الحلويات ونصنع فيه فتحة بسيطة ونحشيه بالنوتيلا.

بعد ذلك نغمس جزء النوتيلا الظاهر في البندق.

ثم نضع بلح الشام في الشربات السخن، ونقدمه.

طريقة تحضير بلح الشام بالنوتيلاطريقة أخرى لعمل بلح الشام بالنوتيلا

المكونات

نصف ملعقة سكر كبيرة.

60 جرام زبدة.

نصف كوب ماء.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

نصف كوب دقيق.

بيضة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

زيت نباتي حسب الرغبة.

ربع كوب نوتيلا.

نصف ملعقة قرفة صغيرة.

نحضر قدر ونضعه على نار متوسطة ونضع فيه : الماء، والسكر، والزبدة، والملح ثم نخلط المكونات مع بعضها لنحصل على خليط ناعم ثم نضيف الدقيق ونخلطه لمدة دقيقة على النار ثم نرفعه.

بعد ذلك نضيف البيض والفانيليا ونقلب الخليط ليتجانس.

بعد ذلك نسخن الزيت في وعاء على حرارة متوسطة.

ثم نستخدم كيس الحلويات لنشكل العجينة على هيئة أصابع ونقليها في الزيت لتأخذ اللون الذهبي.

ثم نصفي بلح الشام من الزيت ونضعه في القرفة والسكر.

بعد ذلك نحضر حقنة بلاستيك نظيفة ونملئها بالنوتيلا، ونستخدمها لحشو بلح الشام، ونقدمه بألف هنا.

طريقة التحضير