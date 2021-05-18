أسرار تحضير بصل الكشري المقرمش الرائع بسهولة

من النادر أن تجد مصرياً لا يحب الكشري، فبرغم أنها ليست أكلة مصرية الأصل، إلا أن الكشري يعتبر من الأكلات الأساسية على المائدة المصرية، بل وفى المطاعم، فأي شخص يريد القيام بمشروع غذائي يكون الكشري هو النصيحة التى يسمعها من المحيطين به فالكشري أكلة ترتبط بوجدان الشخصية المصرية، وهو عبارة عن طبق يحتوى على مزيج من الأرز والمكرونة والشعرية والثوم والبصل والصلصة والعدس أبو جبة، تلك الخلطة القادرة على دفعك للأكل عندما تشم رائحتها التي تفوح من أحد المحلات، حتى إن لو تكن تشعر بالجوع.

بلد الكشري الأصلي

الكشري ليس مصري الأصل، فيرجع أصل أكلة الكشري إلى الحرب العالمية الأولى عند مجئ الهنود مع القوات البريطانية.

مقادير ومكونات تحضير بصل الكشري

ربع ملاعق طعام كبيرة من الدقيق.

ملعقة شاي صغيرة من الملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، والخبز المحمص المطحون، وزيت الذرة.

رأسان من البصل.

بيضتان.

تقشير رؤوس البصل، وتقطيعُها إلى حلقات رفيعة، وفصل الحلقات عن بعضها البعض. وضع الدقيق في وعاء، ومقدار الخبز المُحمّص المطحون في وعاءٍ آخر.

خفق البيض بطريقة جيدة في وعاء، وإضافة إليه أربع ملاعق من الدقيق، وخلطها مع بعضها البعض حتى يتجانسوا.

غمس حلقات البصل في مزيجِ البيض، وبعد ذلك في الدقيق، ثمّ في مزيج البيض، وأخيراً في الخبز المحمص المطحون.

الاستمرار في الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية حلقات البصل كلها، وتركها على طبقٍ لمدة عشر دقائق. تسخِين في قدرٍ على نار مُرتفعةٍ كميّةً غزيرةً من الزيت، وإسقاط حلقات البصل المتبّلة فيه، وتقليبها حتى تنضج من الجهتين، وتأخذ اللون المُحمّر، وبعد ذلك إخراجُها من الزيت، ووضعها على ورق امتصاص الزيت.

طريقة تحضير بصل الكشري