سر طريقة عمل الهريسة بالسميد بحشوة جوز الهند بالخطوات

الهريسة بالسميد من أبرز أنواع الحلويات الشرقية التي لها جمهور كبير يتنوع مابين الصغار والكبار، وتتميز بمذاقها الرائع الخاص بها وأيضاً بقوامها الذي يذوب في الفم عند تناولها وتذيب القلوب معها، والمميز في الهريسة أيضاً أن طريقة عملها سهلة يمكن القيام بها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة والحصول على أفضل نتيجة.

تعتبر الهريسة المحشية بجوز الهند من الأنواع الشهيرة للهريسة التي لها شعبية كبيرة في البلاد العربية، وتكون هذه الطريقة كما يلي :

مكونات الشربات

كوبان سكر.

مقدار كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

كوبان من السميد الخشن أو الناعم.

كوب سكر ناعم ( بودرة ).

ملعقتان كبيرتان حليب بودر.

كوب جوز هند خشن.

كوب زيت نباتي.

كوب ماء بارد.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

نصف كوب فستق مجروش ناعم.

في وعاء مناسب نضع فيه السكر على النار المتوسطة، ثم نضيف له الماء.

نحرك الخليط ( السكر والماء ) جيداً ونتركه ليغلي، وعندما يغلي نضيف له عصير الليمون.

ثم نحرك الشربات قليلاً ثم نرفعه من على النار بعد 3 دقائق.

في البداية نخلط السميد مع البيكنج باودر والسكر جيداً، ثم نضيف جوز الهند ونحركهم مع بعض.

بعد ذلك نضيف الحليب، الزيت النباتي ونحركهم باليد لنحصل على عجينة مفتتة.

ثم نضيف الماء ونحرك الخليط.

نحضر صينية وندهنا بزيت قليل ونضع فيها الخليط ونضغطه ليتساوى.

ثم نوزع الفستق على وجه الهريسة ونضغطه فيها جيداً.

ثم نغطي الهريسة ونتركها لترتاح مدة 3 ساعات لتختمر.

ثم نحضر الشربات في هذه الأوقات.

بعدها نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونضع الهريسة بالفرن لمدة ربع ساعة، ثم نخرجها بشكل مؤقت ونقطعها لمربعات ثم نعيدها للفرن مرة أخرى حتى يحمر وجهها بعد مرور نصف ساعة.

بعد نخرج الهريسة من الفرن ثم نضع الشربات عليها وهي ساخنة.

مكونات الطريقة تحضير الشربات