براونيز الأوريو البارد ب 3 مكونات فقط متوافرة في منزلك سهلة وسريعة

براونيز الأوريو ، وصفة من أسهل الوصفات التي يمكنك اعتمادها إذا كنتي في الحاجة إلي صنع حلي سهل وسريع بمكونات قليلة، فقط ب 3مكونات اليوم سنقوم بتحضير أسهل وأسرع براونيز الأوريو اللذيذ، الذي يعشق تناوله الجميع، ويقدم في جميع المطاعم والكافيهات و حلي سهل التحضير في المنزل بدلاً من شرائه، ولن يأخذ دقائق عديدة في تحضيره كما تعد مكونات براويز الاوريو متوفرة في البيت.



براونيز الأوريو البارد

سنقوم الآن بذكر مكونات براونيز الاوريو الثلاث، مع خطوات تحضير البراونيز بالاوريو بسهولة، إليك مقادير براونيز الاوريو:

7 قطع من الجبن الكريمي ويفضل الجبن الكيري.

9 أكياس من بسكويت الأوريو.

3 ملاعق من شوكولاتة النوتيلا ( ويمكنك صنع شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية في المنزل التي سنقوم بتقديمها في آخر المقالة).

إليك طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن في مقالتنا السابقة.

قومي بتكسير بسكويت الأوريو وطحنه حتى يصبح ناعم .

باستخدام الخلاط ، قومي بخلط الجبن الكيري.

قومي بخلط الجبن الكيري. وأضيفي الجبن إلي البسكويت المطحون و إليهم شوكولاتة النوتيلا ، حتى تحصل علي قوام خليط متماسك يشبه قوام العجوة .

حتى تحصل علي قوام خليط متماسك يشبه قوام العجوة . في صينية التقديم قومي بمسحها برشة من الزيت ، وأضيفي إليها خليط البراونيز بالأوريو ، ووزعي خليط البراونيز بالتساوي في الصينية .

وأضيفي إليها خليط ووزعي خليط بالتساوي في الصينية . وآخر خطوة في طريقة براونيز الاوريو ، قومي بتزيين بالخطوط من الشوكولاتة السائحة ، واتركيها في الفريزر من 20 دقيقة إلي نصف ساعة ، حتى تتمكن من تقطيعها ، وتقدم باردة إلي جانب المشروبات سيستمتع بها جميع أسرتك.

طريقة عمل براونيز الاوريو

يمكنك عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية في البيت من خلال هذه المكونات :

كوب من اللبن.

كوب من السكر الباودر.

كوب ونص لبن مجفف.

3/2 كوب زيت.

1/2 كوب كاكاو خام.

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في الخلاط ، أضيفي الكاكاو والسكر واللبن واللبن المجفف ، وقومي بخلطهم في الخلاط.

أضيفي الكاكاو والسكر واللبن واللبن المجفف وقومي بخلطهم في الخلاط. ثم أضيفي الزيت تدريجيا حتى يمتزج مع المكونات ويصبح القوام كريمي .

ثم أضيفي نكهة البندق إليه أو نكهة الفانيليا .

ضعي خليط الشوكولاتة في وعاء اتركيها في الثلاجة مدة ساعة أو اثنين علي الأقل قبل استخدامها في وصفة البراونيز بالأوريو ، ويمكنك أيضاً استخدامها في طريقة عمل براونيز الشوكولاتة مع الآيس كريم وستحصلي علي قوام كريمي ومتماسك مماثل للنوتيلا الأصلية ، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل براونيز الأوريو.

طريقة التحضير