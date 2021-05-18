سر صلصة البيتزا.. طريقة عمل صوص بيتزا هت روعة وسريعة سيظن الجميع أنها جاهزة

صلصة البيتزا هي التي تضفي على البيتزا الطعم المميز، ومايجعل طعم البيتزا يختلف من مطعم لآخر، بل فإن صوص البيتزا هو العامل الاساسي في التفرقة بين البيتزا الجاهزة أو المصنوعة منزلياً، واليوم سنخبركِ بسر أشهر الشيفات وسر الطريقة الأصلية لعمل صوص بيتزا هت، وهو أهم ما يميز البيتزا الإيطالية ويجعلها مثل بيتزا المحلات بل ألذ وأطعم وأكثر إقتصادية، كما أنها تكون أنظف لضمان جودة المكونات ونظافتها.

صلصة البيتزا

المكونات

مقدار نصف فنجان صغير من زيت الزيتون.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

عدد ثلاث فصوص ثوم مفروم ناعم.

مقدار كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة من الأوريجانو المجفف أو يطلق علية الزعتر البرى، وهو متوفر في محلات العطارة الكبيرة أو عند أي سوبر ماركت.

مقدار ملعقة ريحان مجفف كبيرة.

سكر+ ملح + فلفل أسود، والسكر هو أولى أسرار صوص بيتزا هت.

طريقة إعداد صوص البيتزا الإيطالية

نضع إناء على النار نضع به زيت الزيتون و نقوم بتشويح البصل فيه على النار ثم نضيف إليهم الثوم ثم صلصة الطماطم.

نضيف الأوريجانو أو الزعتر البرى و نضيف الريحان و نصف معلقة سكر و رشة ملح و فلفل اسود، ثم نتركها تتسبك على النار لمدة 30 دقيقة.

بعد أن نرفع الصلطة من على النار نتركها لتبرد و نحضر بلندر أو خلاط و نقوم بضرب الصلصة حتى يتجانس قوامها.

صلصة بيتزا روعه وسريعة

في حال كنتِ في عجلة من أـمرك، وليس لديكِ الوقت الكافي لإعداد صلصة البيتزا بالطريقة السابقة على طريقة بيتزا هت، فيمكنكِ إعداد صوص البيتزا المميز بهذه الطريقة:

ثلاث ملاعق من الكاتشب.

ملعقة من اصلصة الجاهزة.

ملعقة من الروز ماري والزعتر.

ملعقة من زيت الزيتون.

قومي بخلط كل المكونات السابقة جيداً وافرديها على البيتزا، وستحصلي على ألذ وأسرع صوص بيتزا.