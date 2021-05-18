البفتيك الكذاب.. ألذ أكلة اقتصادية وسريعة سيعشقها صغارك وتشرفك في العزومات بنصف كيلو لحم فقط

الكفتة بالبقسماط أو الكفتة البانيه من ألذ الأكلات، إذ تعتبر الكفتة من أهم أطباق العزومات، فهو لا يختف علية اثنين كبار أو صغار، فالكفتة من الأكلات الشهية و التي تتمتع بمذاق مميز، و لها أكثر من طريقه لأعدادها سوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل الكفتة بالبقسماط، هي تعد طريقة سهلة و شهية و سريعة في نفس الوقت و الطعم الكرسبي من الخارج يضيف لها نكهة رائعة. طريقة عمل الكفتة بالبقسماط طريقة عمل الكفتة بالبقسماط المكوِّنات مقدار نصف كيلو لحم مفروم قليل الدهون.

عدد حبتين بصل صغار أو حبة بصل كبيرة.

عدد 2 بيضة.

رغيف فينو متوسط الحجم.

حزمة بقدونس.

توابل: ملح+ بهارات اللحم + فلفل اسود + ببريكا+ شطة حسب الرغبة

بقسماط مطحون وان لم يتوفر حمصي خبز و بعد أن يبرد اطحنيه في الكبة.

زيت قلي. طريقة عمل الكفتة بالبقدونس والبقسماط طريقة عمل الكفتة بالبقدونس والبقسماط نقوم أولا بفرم البصل ناعم في الكبة ثم نحصر إناء و نضع فيه اللحمة المفرومة و البصل و التوابل، ثم نقوم بعجن الخليط جيدا لمدة 3 دقائق حتى يتجانس ثم قومي بنقع رغيف الفينو و بعد أن يطرى قومي بتصفيته من الماء و أضيفيه للخليط ثم أعيدي العجن مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى يتجانس

قومي بتشكيل قطع من الخليط على شكل كرات ثم اضغطي عليها ضغطة خفيفة لتأخذ شكل أقراص وهكذا تصبح بفتيك كذاب أو أصابع لتصبح كفتة.

احضري إناء و ضعي فيه ماء و اتركيه يغلى على النار و قومي برص الكفتة في مصفاة و قومي برفع المصفاة على إناء و قومي بتغطيته المصفاة للتشبع الكفتة بالبخار لمدة 5 دقائق، و بعد خمس دقائق نتركها حتى تبرد.

نقوم بضرب البيض و نضيف إليه رشة ملح و فلفل اسود، ثم نغمس الكفتة في البيض ثم نخرجها مباشرة على طبق البقسماط و غطى الكفتة بالكامل بالبقسماط، يمكن الاحتفاظ بها الفريزر.

ضعي زيت غزير في مقلاة وبعد أن يسخن الزيت قومي بوضع الكفتة بالبقسماط في الزيت حتى تنضج وقلبيها حتى يكتمل نضج الجانبين، ضعي على الطبق رشة بقدونس و قومي برص الكفتة عليها و قدميها ساخنة. الوسوم

الكفتة بالبقسماط أو الكفتة البانيه من ألذ الأكلات، إذ تعتبر الكفتة من أهم أطباق العزومات، فهو لا يختف علية اثنين كبار أو صغار، فالكفتة من الأكلات الشهية و التي تتمتع بمذاق مميز، و لها أكثر من طريقه لأعدادها سوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل الكفتة بالبقسماط، هي تعد طريقة سهلة و شهية و سريعة في نفس الوقت و الطعم الكرسبي من الخارج يضيف لها نكهة رائعة. طريقة عمل الكفتة بالبقسماط طريقة عمل الكفتة بالبقسماط المكوِّنات مقدار نصف كيلو لحم مفروم قليل الدهون.

عدد حبتين بصل صغار أو حبة بصل كبيرة.

عدد 2 بيضة.

رغيف فينو متوسط الحجم.

حزمة بقدونس.

توابل: ملح+ بهارات اللحم + فلفل اسود + ببريكا+ شطة حسب الرغبة

بقسماط مطحون وان لم يتوفر حمصي خبز و بعد أن يبرد اطحنيه في الكبة.

زيت قلي. طريقة عمل الكفتة بالبقدونس والبقسماط طريقة عمل الكفتة بالبقدونس والبقسماط نقوم أولا بفرم البصل ناعم في الكبة ثم نحصر إناء و نضع فيه اللحمة المفرومة و البصل و التوابل، ثم نقوم بعجن الخليط جيدا لمدة 3 دقائق حتى يتجانس ثم قومي بنقع رغيف الفينو و بعد أن يطرى قومي بتصفيته من الماء و أضيفيه للخليط ثم أعيدي العجن مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى يتجانس

قومي بتشكيل قطع من الخليط على شكل كرات ثم اضغطي عليها ضغطة خفيفة لتأخذ شكل أقراص وهكذا تصبح بفتيك كذاب أو أصابع لتصبح كفتة.

احضري إناء و ضعي فيه ماء و اتركيه يغلى على النار و قومي برص الكفتة في مصفاة و قومي برفع المصفاة على إناء و قومي بتغطيته المصفاة للتشبع الكفتة بالبخار لمدة 5 دقائق، و بعد خمس دقائق نتركها حتى تبرد.

نقوم بضرب البيض و نضيف إليه رشة ملح و فلفل اسود، ثم نغمس الكفتة في البيض ثم نخرجها مباشرة على طبق البقسماط و غطى الكفتة بالكامل بالبقسماط، يمكن الاحتفاظ بها الفريزر.

ضعي زيت غزير في مقلاة وبعد أن يسخن الزيت قومي بوضع الكفتة بالبقسماط في الزيت حتى تنضج وقلبيها حتى يكتمل نضج الجانبين، ضعي على الطبق رشة بقدونس و قومي برص الكفتة عليها و قدميها ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البفتيك الكذاب.. ألذ أكلة اقتصادية وسريعة سيعشقها صغارك وتشرفك في العزومات بنصف كيلو لحم فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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