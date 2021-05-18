أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر.. احصلي على أي لون تحبيه لأجمل نيو لوك واقضي على الشيب تماماً

أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر سنخبركِ بها اليوم، فالشعر هو عنوان المرأة مما يجعلها تهتم به و بأناقته ورونقه، وأحياناً يكون تلوين الشهر بهدف التخلص من الشيب والقضاء على الشعر الأبيض، ولكن تلوين الشعر علمية تتطلب الذهاب إلى الكوافير حيث أن أغلب النساء لا يعرفن طريقة الصبغ الصحيحة مما يجعلهم لا يصلوا إلى درجة اللون المرجوة من شعرهن، نقدم لكِ أهم أسرار الكوافيرات في تلوين الشعر.

أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر

في البداية لابد من تعرفي اللون المناسب لشعرك و بشرتك فالصبغات لها ألوان عديدة فمنها الأحمر والأسود و البلاتيني و الباستيل والبني و البنى المائل إلى الأشقر و البني الكراميل و البني الشوكولاتة، وغيرها يختلف اللون المناسب لكى على حسب لون بشرتك.

طريقة صبغ الشعر مثل الكوافير

قومي بترك شعرك دون غسيل لمدة 72 ساعة لكى تقوم زيوت الشعر من عمل طبقة عازلة بين فروة الراس و الصبغة حتى لا تؤثر الصبغة على فروة الراس و بصيلات الشعر.

قومي بإتباع تعليمات إعداد الصبغة بكل دقة وأقرئيها جيد.

استعملي جوان بلاستك أو فوطة على ملابسك حتى لا تتسخ واستعملي قفاز ليديك حتى لا تكتسب لون الصبغة.

قومي بدهن الأماكن التي يحتمل أن تلامسها الصبغة بالخطأ بالفازلين مثل الجبهة أو الأذنين الرقبة.

قومي بتمشيط الشعر جيدا جدا لإزالة أي تشابك بالشعر.

طريقة صبغ الشعر بالمنزل خطوة بخطوة

قومي باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغ حتى تغطى كافة الشعر ولا تتركي جزء دون صبغ، حيث قومي بتقسيم الشعر إلى أربع خصل يمين و يسار و أمام و خلف، ثم قومي بفرد الصبغة على كل خصلة على حدة حتى تضمني وصول الصبغة إلى كل نقطة في الشعر، ثم قومي بلف خصلات شعرك حول راسك كأنها طاقية، ويترك المدة المحددة، ثم يشطف جيداً، هذه هي أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر بالتفصيل.