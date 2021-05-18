اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل، حيث إن تلك الفترة وما بها من تغيرات تحدث للأم مثل تغير الهرمونات، وجود الجنين بالرحم داخل جسد الأم، زيادة تدفق الدم، كل تلك التغيرات وغيرها تجعل الأم تشعر ببعض الأعراض منها الحرقان وحموضة المعدة، فما الأسباب لهذا الشعور، وكيف يعالج؟

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل، كثيرة ومتعددة من تلك الأسباب ما يلي:

ارتفاع مستوى أحماض المعدة أثناء، مما يؤثر على عملية الهضم، فتشعر السيدات في فترة الحمل بالحموضة ويكون في الجزء الأعلى من البطن أو تحت الصدر.

الإحساس بحرقان في الصدر خاصة بعد تناول الطعام وإن كان هذا الإحساس يزول سريعا بعد تناول الطعام بدقائق.

زيادة حجم الجنين يضغط على المعدة، مما يجعل قدرة المعدة على إفراز الأحماض للهضم بسيط، ولذلك تشعر السيدات بالحموضة والحرقة.

أن تكون المرأة الحامل لديها متلازمة القولون

أن تكون المرأة الحامل مصابة بحرقة المعدة، فيزيد الحمل من الإحساس بها.

التهاب المرارة حيث يكون سببا من أسباب شعور المرأة الحامل بحرقة المعدة.

اتباع عادات خاطئة منها النوم بعد تناول الطعام، فلا تعطي الفرصة للطعام حتى يهضم.

ألم في الصدر، خاصة عند الانحناء أو النوم على الصدر، ولذلك عليك الذهاب سريعا للطبيب.

عند تناول طعام ساخن أو حامض أو حمضي أو نسبة الملح لديه مرتفعة، يكون الألم أسفل الحلق.

في بعض الحالات تشعر السيدة في فترة الحمل بصعوبة في البلع.

وفي حالات نادرة قد يتغير الصوت خاصة في الفترات الأولى للحمل، ويكون واضحا بعد تناول الطعام.

بعد تناول الطعام الشعور بالميل للقيء.

بعض السيدات يكون لديهن زيادة في كمية اللعاب.

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل الأعراض التي تشعر بها السيدات في فترة الحملحرقة المعدة وفترة الحمل

غالبا تبدأ حرقة المعدة مع بداية الحمل، وتزداد مع زيادة حجم الجنين، ولكنها تختفي تماما بعد انتهاء فترة الحمل. وكما أوضحنا أن السبب الرئيسي هو ضغط الجنين على عضلات الجهاز الهضمي وعدم قدرة الجهاز الهضمي والمعدة على القيام بوظيفة الهضم كما ينبغي، مع ارتفاع مستوى الهرمونات في تلك الفترة. ولكن كل تلك الأعراض تختفي نهائيا بعد الولادة، وعدم وجود شيء يضغط على عضلات المعدة، لذلك ينصح دائما بعمل تدريبات بعد الولادة للتخلص من زيادة حجم البطن نتيجة فترة الحمل.

عصارة المعدة تزيد من مستواها ليلا، فعند النوم يجب النوم على وسادة ترفع الجزء الأعلى للجسم، حتى لا تصل عصارة المعدة للمريء.

اختيار النوم على الجانب الأيسر .

الجلوس بشكل مستقيم أثناء تناول الطعام، والحرص على الحركة المنضبطة طوال اليوم، كما أن بعض الأطباء ينصحون بممارسة تمارين تحت إشراف طبي، فهذا يسهل هضم الطعام.

عند تناول الطعام على المرأة الحامل ألا تشرب السوائل حتى لا تملأ المعدة بشكل أكبر.

انتظام تناول الطعام، حسب إرشادات الطبيب بحيث لا تضغطي على الحاجز الخاص بالمعدة، فتأكلي عدة مرات في كل مرة وجبات صغيرة.

الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل الحمضيات والحوامض، والشكولاتة والقهوة والموالح والطعام الدسم كل تلك الأطعمة تتسبب في زيادة حرقة المعدة.

التوقف الفوري عن الكحوليات والمنبهات، لأنها تضر بالجنين، وتزيد من الحموضة وحرقة المعدة.

كذلك على الأم الحامل التوقف الفوري عن التدخين فهو يزيد من حرقة المعدة والحموضة.

لبس ملابس فضفاضة حتى لا تضغط هي على الجنين.

نصائح للتخفيف من حرقة المعدة والحموضةعلاج حرقان وحموضة المعدة بطرق طبيعية

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل يمكن علاجها بالعديد من المشروبات والأطعمة التي تخفف من هذا الإحساس ومنها ما يلي:

النعناع: فهو يساعد على ارتخاء العضلات.

فهو يساعد على ارتخاء العضلات. العلكة: والتي تعمل على غسل المريء من أحماض المعدة، خاصة بعد الطعام ولمدة نصف ساعة تقريبا، مما يساعد على الهضم.

والتي تعمل على غسل المريء من أحماض المعدة، خاصة بعد الطعام ولمدة نصف ساعة تقريبا، مما يساعد على الهضم. الموز: هو نوع من أنواع الأدوية الطبيعية التي تستخدم في التخلص من الحموضة، ولكن ليس في حالة إذا ما كانت المرأة تعاني من الإمساك، كما يمكن تناول الأفوكادو والرومان كذلك فهي من الفواكه المفيدة في تلك الحالة.

هو نوع من أنواع الأدوية الطبيعية التي تستخدم في التخلص من الحموضة، ولكن ليس في حالة إذا ما كانت المرأة تعاني من الإمساك، كما يمكن تناول الأفوكادو والرومان كذلك فهي من الفواكه المفيدة في تلك الحالة. شاي البابونج: فالبابونج يخفف من حدة التوتر، كما يعمل على تحفيز عصائر المعدة على العمل.

فالبابونج يخفف من حدة التوتر، كما يعمل على تحفيز عصائر المعدة على العمل. الزنجبيل : يستخدم في الطعام على شكل توابل أو طازج يستخدم في الطعام، فهو مفيد في كل الحالات حيث يساعد على الهضم والتغلب على حرقة المعدة.

: يستخدم في الطعام على شكل توابل أو طازج يستخدم في الطعام، فهو مفيد في كل الحالات حيث يساعد على الهضم والتغلب على حرقة المعدة. الكركم : والذي يعمل كمنشط للجهاز الهضمي، ويقلل من الحموضة.

: والذي يعمل كمنشط للجهاز الهضمي، ويقلل من الحموضة. الخيار : والذي يعد من الخضراوات التي تعد مهدئة وملطفة والتي تخفف من الشعور من حرقة المعدة.

: والذي يعد من الخضراوات التي تعد مهدئة وملطفة والتي تخفف من الشعور من حرقة المعدة. الألبان : من الأشياء التي تريح المعدة وتمنع الإحساس بحرقة المعدة إلا في حالة التهاب المرارة فيجب الابتعاد والامتناع عنها.

: من الأشياء التي تريح المعدة وتمنع الإحساس بحرقة المعدة إلا في حالة التهاب المرارة فيجب الابتعاد والامتناع عنها. شرب شاي اليانسون والكراوية: من الأعشاب المفيدة في التخلص من الإحساس بحرقة المعدة، بل تساعد كذلك في التخلص من الإمساك.

الإحساس بحموضة المعدة خلال فترات الحمل المختلفة

الإحساس بحموضة المعدة يعتبر غير موجود في فترة الحمل الأولى، ولكن عندما يتقدم الحمل ويزيد حجم الجنين تشعر السيدات بالحموضة حيث:

في الأشهر الثلاثة الأولى تشعر السيدات بحرقة المعدة بشكل طفيف مما يدفعهن للقيء أو الغثيان.

في الشهر الثالث من الحمل عندما يزداد حجم الجنين ويتوسع الرحم ليستوعب الجنين، فيتم الضغط على المعدة.

في الفترة الأخيرة من الحمل تكون حرقة المعدة في أكثر مراحلها سوءا مما يشعر المرأة بالحرقة أسفل الصدر

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل لا علاقة لها بشعر الجنين، كما يقال في الأوساط الشعبية، فالبعض يدعي أن في المرحلة الأخيرة من الحمل ينمو الجنين ويستعد للخروج من رحم الأمن، وتكتمل كل أجزاء وأعضاء جسده، وتفاصيله، بما في ذلك شعر الرأس. هذا الشعر الذي يدعي البعض أن نموه بكثرة داخل الرحم هو الذي يشعر المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل بالحموضة، في حين أن كل أطباء النساء والتوليد ينفون هذه المعلومة مؤكدين أن المسبب لتلك الحموضة هو:

هرمون البرجسترون وهو هرمون يؤثر بشكل مباشر على الصمام العلوي للمعدة ويجعله في حالة ارتخاء، مما يسهل صعود السائل الحمضي للمريء، فتشعر السيدات بالحرقة.

والسبب كذلك كما أوضحنا بعض العادات الغذائية السيئة، ولا دخل لها بالجنين.

هل يسبب شعر الجنين الإحساس بحموضة أو حرقان المعدةحالات يجب فيها استشارة الطبيب

اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل يمكن علاجها بالمنزل عن طريق تغير بعض العادات الغذائية، واتباع عدد من الإرشادات، ولكن هناك حالات لابد فيها من مراجعة الطبيب ومنها:

وجود دم في السعال أو البصق.

تغير في لون البراز فيصبح داكنا أكثر من اللازم وهذا قد يعني وجود نزيف بالجهاز الهضمي.

استمرار الحموضة لدرجة عدم الاستجابة للأدوية، فهذا قد يكون مؤشرا لما يسمى تسمم الحمل، لذلك ينصح بألا تتناول المرأة الحامل أية أدوية دون استشارة الطبيب.

استمرار الحموضة مصحوبة بعدم وضوح الرؤية أو صداع شديد، وتورم مفاجئ بالقدمين أو اليدين أو ألم شديد أسفل الصدر.

هكذا نكون قدمنا لكم اسباب وعلاج حرقان وحموضة المعدة في الحمل يمكنك عزيزي وعزيزتي القارئة طرح أي أسئلة في التعليقات وسوف يتم الإجابة عليها.