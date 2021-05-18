تعلي على أسهل طرق متنوعة لعمل البانيه المقرمش في البيت

الفراخ البانية من الأكلات المحببة للكبار والصغار وبالتحديد عند الصغار فهي لها مكانة خاصة في قلوب الأطفال، هذا بفضل المذاق الرائع التي تتميز به ويفضل أن تتناول وجبة واحدة مع المكرونة والسلطات، لذلك يريد كثير من السيدات معرفة طرق متنوعة لعمل البانيه لتعطي أفضل مذاق للبانية.

طرق متنوعة لعمل البانيه

يوجد طرق متنوعة لعمل البانيه يمكن أن تقوم بها السيدات في المنازل، ومن أمثلة هذه الطرق نجد :

بانيه الدجاج بالبقسماط

المكونات بانيه الدجاج بالبقسماط

بيضتان

نصف كوب دقيق.

كوب بقسماط.

عدد 3 قطع دجاج مخلي.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

رشة أوريجانو مجفف.

رشة بهارات دجاج.

نجهز 3 أطباق أحدهما للطحين، والآخر للبيض، والثالث للبقسماط.

ثم نضيف الملح، بهارات الدجاج، الفلفل الأسود على الدقيق ونخلط المكونات مع بعضها ونتركها جانباً.

ثم نضيف رشة ملح وفلفل أسود على البيض ونخفقه جيداً.

بعد ذلك نضيف رشة أوريجانو لطبق البقسماط ونقلبهم مع بعض.

ثم نغمس قطعة فيليه في الدقيق أولاً ثم في طبق البيض، ثم نضعه مرة أخرى في البقسماط لنغطيها من كافة الجوانب ونكرر العملية هذه حتى نفاذ الكمية.

ثم نسخن المقلاة بالزيت الغزير، ونضع الفيليه في الزيت لتأخذ لون ذهبي ومقرمشة من الجوانب.

بعد ذلك نرفعها في طبق ونقدمها مع صلصة الجريفي بألف هنا.

طريقة التحضيردجاج بانيه حار

مكونات بانيه الدجاج الحار

صدور دجاج مخلي مقطعة لشرائح رفيعة.

لبن رايب.

ملح.

زيت.

فلفل أسود.

كاتشب.

ملعقة مستردة كبيرة.

بابريكا.

ثوم بودر.

زعتر مجفف.

بصل بودر.

دقيق.

بيض.

بقسماط حار.

مايونيز.

بطاطس محمرة.

نخلط : اللبن الرايب، المستردة، الفلفل، الملح، ثم نضيف : الزعتر، الثوم، البصل، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نتبل الدجاج بخليط اللبن الرايب ونضعه في الدقيق ثم نضعه في البيض المخفوق بالفلفل الأسود والملح.

بعد ذلك نغمس الدجاج في خليط البقسماط ونتركه لمدة ساعة في الثلاجة قبل وضعه في الزيت.

ثم نضع الوعاء على النار فيه زيت، ونحمر قطع الدجاج لتنضج ويصبح لونها ذهبي.

في النهاية نقدم الدجاج مع البطاطس المحمرة.

طريقة تحضير بانيه الدجاج الحار