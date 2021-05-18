طريقة رائعة في عمل الدونات في المنزل مثل المطاعم الشهيرة

نعرض لكم طريقة عمل الدونات في المنزل والتي تبحث عنها الكثير من السيدات في الوطن العربي، حيث تعد من أسهل الطرق وأبسطها وتحضير بطريقة سريعة، كما أن الدونات تعتبر من أفضل أطباق الحلويات أو المقبلات التي يحبها الأطفال والكبار أيضًا، لأنها من أخف الوجبات على المعدة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكي سيدتي طريقة عمل الدونات في المنزل بأسهل طريقة وأقل تكاليف.طريقة عمل الدونات في المنزل
ورغم أن هناك الكثير من المطاعم التي تقوم بعمل الدونات إلى أن الكثير من السيدات تفضلن إعدادها في المنزل حيث يمكن الحصول على نفس الطعم الرائع من خلال تلك الطريقة.
مكونات الدونات:
- كمية جيدة من زيت للقلي.
- ٢ كوب ونصف من الطحين.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ٦٠جرام زبدة.
- ثلاث أرباع كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة من الخميرة.
- كيف من البيكنج بودر
- حبة بيض واحدة.
- رشة ملح.
- قومي أولًا بخلط الزبدة والسكر معًا ثم ضيفي إليهم الحليب.
- بعد ذلك عليك إضافة كمية الخميرة والطحين الفانيليا والبيض والبيكنج بودر.
- ضعي عليهم رشة ملح.
- قلب المكونات واعجنيها معا لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، توقفي عن الحصول على عجينة متماسكة وقوية.
- اتركي العجين لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتخمر.
- بعد أن تتخمر وترتاح العجينة، على سطح جاف رشي القليل من الدقيق وافردي جزء من العجينة باستخدام عصا الفرد.
- ثم قطعي العجينة دوائر صغيرة باستخدام قطاعة دائرية ذو حجم صغير، وأن لم تجدي يمكنك تقطيعها باستخدام كوب صغير، ومن داخل الدائرة تصنع دائرة أخرى للحصول على شكل الدونات المرغوب فيه.
- بعد ذلك اتركيها لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر.
- في مقلاة على النار ضعي كمية كبيرة من الزيت.
- ضعي الدونات واحدة تلو الأخرى في الزيت، وعند الحصول على اللون الذهبي أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ حتى تصفى من الزيت تمامًا.
- بعد ذلك رشي السكر البودرة على وجه الدونات أو ضعي عليها الشيكولاتة السائحة أو زينيها بالطريقة التي ترغبين فيها.
- انتظري حتى تبرد تمامًا تقدم بها لأسرتك بألف هنا.
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نعرض لكم طريقة عمل الدونات في المنزل والتي تبحث عنها الكثير من السيدات في الوطن العربي، حيث تعد من أسهل الطرق وأبسطها وتحضير بطريقة سريعة، كما أن الدونات تعتبر من أفضل أطباق الحلويات أو المقبلات التي يحبها الأطفال والكبار أيضًا، لأنها من أخف الوجبات على المعدة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكي سيدتي طريقة عمل الدونات في المنزل بأسهل طريقة وأقل تكاليف.طريقة عمل الدونات في المنزل
ورغم أن هناك الكثير من المطاعم التي تقوم بعمل الدونات إلى أن الكثير من السيدات تفضلن إعدادها في المنزل حيث يمكن الحصول على نفس الطعم الرائع من خلال تلك الطريقة.
مكونات الدونات:
- كمية جيدة من زيت للقلي.
- ٢ كوب ونصف من الطحين.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ٦٠جرام زبدة.
- ثلاث أرباع كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة من الخميرة.
- كيف من البيكنج بودر
- حبة بيض واحدة.
- رشة ملح.
- قومي أولًا بخلط الزبدة والسكر معًا ثم ضيفي إليهم الحليب.
- بعد ذلك عليك إضافة كمية الخميرة والطحين الفانيليا والبيض والبيكنج بودر.
- ضعي عليهم رشة ملح.
- قلب المكونات واعجنيها معا لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، توقفي عن الحصول على عجينة متماسكة وقوية.
- اتركي العجين لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتخمر.
- بعد أن تتخمر وترتاح العجينة، على سطح جاف رشي القليل من الدقيق وافردي جزء من العجينة باستخدام عصا الفرد.
- ثم قطعي العجينة دوائر صغيرة باستخدام قطاعة دائرية ذو حجم صغير، وأن لم تجدي يمكنك تقطيعها باستخدام كوب صغير، ومن داخل الدائرة تصنع دائرة أخرى للحصول على شكل الدونات المرغوب فيه.
- بعد ذلك اتركيها لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر.
- في مقلاة على النار ضعي كمية كبيرة من الزيت.
- ضعي الدونات واحدة تلو الأخرى في الزيت، وعند الحصول على اللون الذهبي أخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ حتى تصفى من الزيت تمامًا.
- بعد ذلك رشي السكر البودرة على وجه الدونات أو ضعي عليها الشيكولاتة السائحة أو زينيها بالطريقة التي ترغبين فيها.
- انتظري حتى تبرد تمامًا تقدم بها لأسرتك بألف هنا.
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