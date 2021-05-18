طريقة رائعة في عمل الدونات في المنزل مثل المطاعم الشهيرة

نعرض لكم طريقة عمل الدونات في المنزل والتي تبحث عنها الكثير من السيدات في الوطن العربي، حيث تعد من أسهل الطرق وأبسطها وتحضير بطريقة سريعة، كما أن الدونات تعتبر من أفضل أطباق الحلويات أو المقبلات التي يحبها الأطفال والكبار أيضًا، لأنها من أخف الوجبات على المعدة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوضح لكي سيدتي طريقة عمل الدونات في المنزل بأسهل طريقة وأقل تكاليف.

طريقة عمل الدونات في المنزل

ورغم أن هناك الكثير من المطاعم التي تقوم بعمل الدونات إلى أن الكثير من السيدات تفضلن إعدادها في المنزل حيث يمكن الحصول على نفس الطعم الرائع من خلال تلك الطريقة.

مكونات الدونات:

كمية جيدة من زيت للقلي.

٢ كوب ونصف من الطحين.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من السكر.

٦٠جرام زبدة.

ثلاث أرباع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة من الخميرة.

كيف من البيكنج بودر

حبة بيض واحدة.

رشة ملح.