طريقة عمل صينية الجلاش بالجبنه والزيتون مع نجلاء الشرشابي

يعد الجلاش من المعجنات الشهيرة المفضلة عند الجميع، والتي يمكن تقديمها بطرق عديدة منها الجلاش الحلو، وأيضاً صينية الجلاش بالجبنة ( الجلاش الحادق )، لهذا يجب معرفة أبرز طريقة لها حت نحصل على الجلاش الهش المقرمش اللذيذ.

صينية الجلاش بالجبنه والزيتون

هذه الطريقة تضمن الحصول على أفضل وألذ صينية الجلاش بالجبنه والزيتون كما يلي :

جلاش.

سمنة.

جبنة بيضاء.

طماطم.

زيتون.

شطة.

زيت.

بيضة.

كوب لبن.

نحضر طاسة ونضعها على النار وفيها قليل من السمنة لتسيح حتى نستخدمها في دهن ورق الجلاش خاصةً بين الطبقات.

ثم نحضر صينية للفرن وندهنها بالزيت والسمنة من كافة الجوانب ثم نضع فيها أول ورقة من الجلاش ثم ندهنه بالسمن مرة أخرى.

ثم نضع طبقة جلاش أخرى وندهن ثانيةً بالسمنة ثم طبقة أخرى جلاش لننتهي من نصف الجلاش.

ثم نحضر بولة كبيرة ونضع فيها : الجبنة، الطماطم، الزيتون، الشطة، الزيت ونقلبهم جيداً لتختلط.

ثم نضع الخليط على الجلاش ونفردها جيداً لنغطي جميع جوانب الجلاش.

بعد ذلك نضع طبقة جلاش أخرى ودهنها بالسمنة ونضع بقية الجلاش وندهنها بالسمن بين كل طبقة وأخرى لننتهي من الكمية الكاملة.

ثم نقطع الصينية على هيئة مربعات أو أصابع أو على هيئة مثلثات مثل البيتزا أو أي شكل مفضل للتقديم.

ثم نحضر كوباية من اللبن ونضع فيها البيضة مع رشة ملح ورشة فلفل أسود، ونقلبهم جيداً معاً لتختلط المكونات مع بعضها ويذوب البيض في اللبن.

بعد ذلك نضع الخليط السابق على الصينية ونوزعها جيداً في كافة الجوانب حتى تتشربه كافة الجوانب.

ثم نقوم بوضع صينية الجلاش بالجبنة في الفرن الذي سبق تسخينه على درجة حرارة ( 200 ) درجة مئوية لتستوي الصينية جيداً، بعد ذلك نخرجها من الفرن.

بعد ذلك نبدأ بتقطيع صينية الجلاش ونقدمها في أطباق التقديم بألف هنا وشفا.

يمكن تقديمها مع مشروبات باردة.

مكونات صينية الجلاش بالجبنةطريقة تحضير صينية الجلاش بالجبنة