ألذ طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بطعم توابل وخلطة عمرك ما دوقتيها بحياتك

كفتة الفراخ من ألذ وأجمل الأطباق والتي يكون عليها إقبال كبير من الناس وخاصة الأطفال وبالتحديد الذين لا يفضلون تناول اللحمة، حيث أنها تشبه كثير كفتة اللحمة وبنفس مكوناتها لكن الاختلاف في الفراخ فقط، والذي يميز كفتة الفراخ عن غيرها من أنواع الكفتة أنها تمتلك طعم شهي ويكون لها توابل خاصة بها لابد من توافرها، لأنها تفرق كثيرا في طعمها ويمكن أن يتم تقديم كفتة الفراخ بعدة طرق فممكن أن تكون محشية بأنواع من الجبن مثل الموتزريلا، وممكن أن تكون مشوية أو مقلية وبأي طريقة من كل هذا يمكن تحضيرها في أسرع وقت.

طريقة عمل كفتة الفراخ

فئة كبيرة منها الناس تضم كبار السن وصغار السن يعشقون جميع الوصفات التي تحتوي علي الفراخ، حيث أن الفراخ تعد من أنواع اللحوم المفضلة عند الأغلبية، فقد تتميز الفراخ بكثرة أصنافها المختلفة مثل الفراخ المشوية أو المحشية أو كفتة الفراخ، فهذه الكفتة ألذ واطعم المأكولات التي يمكن تقديمها كوجبة أساسية بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق أرز أو مكرونة وطبق سلطة.

المكونات :

كيلو أو نصف كيلو من الفراخ المفروم وتكون مفرومة ناعم.

ربع كيلو من البصل المفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الطيب.

في البداية نقوم بتحضير صدور الفراخ البانية أو المخلية، ويتم غسلها جيدا بالماء ونقوم بقطيعها وبعد ذلك يتم فرمها جيدا حتي تكون مفرومة ناعم.

نضع الفراخ المفرومة في طبق يفضل أن يكون عميق، ثم نضيف إليها البصل المفروم والثوم المهروس والبقدونس المفروم، ونضع الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة المطحونة والكمون وجوز الطيب، ثم نقوم بعجن أو بخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض لتكون عجينة متماسكة.

ونقوم بتجهيز صينية وبها نقطة من الزيت ويتم تقسيم هذه العجينة إلي كرات حجمها متوسط، ونضعها في هذه الصينية ومن الأفضل أن نقوم بوضع الصينية في الثلاجه حوالي نصف ساعة.

وبعد ذلك يتم تحضير اسياخ الشوي أو الاعواد الخشبية، ونقوم بفرد كرة من كرات كفتة الفراخ علي هذا السيخ حيث نضع كل كرة في سيخ أو عود ويتم فردها جيدا.

نحضر طاسة مخصصة للشوي ونضع فيها نقطة بسيطة من الزيت، وعند تسخين الطاسة جيدا نضع اسياخ كفتة الفراخ بها، حيث يتم تقليبها من جميع الاتجاهات ليكون لونها موحد وتأخذ اللون الذهبي الغامق وهو اللون المعروف لكفتة الفراخ، ويمكن أن يتم تسويتها داخل الفرن وعند تقديمها يتم وضعها في الطبق كما هي بالاسياخ ونضيف إليها رشة بسيطة من البقدونس المفروم وهذا للتزيين.

طريقة تحضير كفتة الفراخ